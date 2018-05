Giro del Belgio 2018 | Christophe Laporte vince la cronometro e vola in testa alla

News Sportive 25/05/2018 – L’emozionante tappa del Giro d’Italia - il futuro del Milan e i risultati del tennis : le notizie di oggi [GALLERY] : La vittoria di Froome nella tappa del odierna del Giro d’Italia, i risultati dei Playoff NBA, della giornata di tennis e tanto altro: le notizie Sportive di oggi Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo mentre eri a lavoro, a scuola o semplicemente troppo indaffarato? Non preoccuparti! Noi di SportFair abbiamo raccolto per ...

News Sportive 25/05/2018 – L’emozionante tappa del Giro d’Italia - il futuro del Milan e i risultati del tennis : le notizie di oggi [GALLERY] : La vittoria di Froome nella tappa del odierna del Giro d’Italia, i risultati dei Playoff NBA, della giornata di tennis e tanto altro: le notizie Sportive di oggi Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo mentre eri a lavoro, a scuola o semplicemente troppo indaffarato? Non preoccuparti! Noi di SportFair abbiamo raccolto per ...

Giro d’Italia 2018 : Chris Froome pagherà gli sforzi di oggi nella tappa decisiva di Cervinia? C’è il precedente dello Zoncolan - Dumoulin ci crede ancora : Il Giro d’Italia 2018 non è ancora finito. oggi Chris Froome ha realizzato un’impresa leggendaria. Il britannico dopo un’azione in solitaria di oltre 80 km è andato a trionfare sul traguardo di Bardonecchia, ribaltando la classifica generale e conquistando la Maglia Rosa. Domani ci sarà però un altro tappone alpino durissimo e considerando che Froome ha un vantaggio di 40” su Tom Dumoulin, nulla è ancora scritto. La frazione di Cervinia ...

Giro d’Italia 2018 : le pagelle della diciannovesima tappa. Chris Froome riscrive la storia - cuore Dumoulin - crisi per Pozzovivo e Yates : Una giornata da ricordare, che resterà per anni negli occhi di tifosi ed addetti ai lavori: nella diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2018 Chris Froome ribalta la classifica generale aggiudicandosi la frazione e vestendo la Maglia Rosa. Frazione durissima, con la Cima Coppi, il Colle delle Finestre, che ha scombussolato tutti gli equilibri. Andiamo a rivivere questa giornata unica con le pagelle dei protagonisti. Chris Froome, voto ...

Froome : "Mai fatto nulla del genere. Per vincere il Giro serve qualcosa di straordinario" : Per la prima volta in maglia rosa Chris Froome ha scelto gli effetti speciali: 'No, non ho mai fatto nulla del genere, attaccando da così lontano. Ma ogni giorno che passa mi sento sempre meglio'. E ...

Giro d’Italia 2018 : Chris Froome tra i miti del ciclismo. Impresa epica - Tripla Corona ad un passo : tra i più grandi di sempre : Tra i miti del ciclismo, definitivamente. Chris Froome si è ritagliato un posto tra i Campioni di questo sport, ha riscritto letteralmente la storia, ha confezionato un’Impresa impossibile, ha ribaltato il Giro d’Italia con un’azione folle e ai limiti dell’umano: la Venaria Reale-Bardonecchia è già entrata nella leggenda dei pedali, gli 80 chilometri di fuga solitaria compiuti dal britannico sono già stati consegnati ...

Giro d’Italia - le rivelazioni di Froome : “non avevo mai fatto qualcosa del genere - serviva una follia e l’ho fatta” : Chris Froome ha parlato dopo la vittoria ottenuta nella diciannovesima tappa del Giro d’Italia, svelando i segreti di questo suo attacco E’ l’impresa più grande del ciclismo moderno: Chris Froome, l’emblema del ciclismo calcolato e computerizzato, dopo aver vinto 4 Tour de France e una Vuelta di Spagna grazie alla sua squadra che narcotizzava la corsa annientando tutti gli avversari, ha capito che il Giro d’Italia è un’altra cosa e che per ...

Giro d’Italia - impresa d’altri tempi di un Froome leggendario tra lo sterrato del Colle delle Finestre e il Jafferau : brividi rosa sulle Alpi : Giro d’Italia, storica impresa di Chris Froome nella 19ª tappa della corsa rosa da Venaria Reale al Monte Jafferau: il britannico ha attaccato ad oltre 80km dal traguardo sullo sterrato del Colle delle Finestre e si è preso la prima maglia rosa della sua carriera E’ l’impresa più grande del ciclismo moderno: Chris Froome, l’emblema del ciclismo calcolato e computerizzato, dopo aver vinto 4 Tour de France e una Vuelta di ...

Chris Froome ha vinto la terzultima tappa del Giro d’Italia ed è la nuova maglia rosa : Il ciclista inglese Chris Froome ha vinto la 19ª tappa del Giro d’Italia: 185 chilometri da Venaria Reale a Bardonecchia. Con la vittoria, arrivata al termine di una grande azione solitaria iniziata sul Colle delle Finestre, a 82 chilometri dall’arrivo, The post Chris Froome ha vinto la terzultima tappa del Giro d’Italia ed è la nuova maglia rosa appeared first on Il Post.

VIDEO Micidiale attacco di Chris Froome al Giro d’Italia! Frullata stellare sul Colle delle Finestre - fuga solitaria di 80 chilometri? : Chris Froome sta riscrivendo la storia del ciclismo. Il capitano del Team Sky è scattato a 80 chilometri dal traguardo nella diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2018: dopo aver fatto lavorare i suoi compagni di squadra, staccando fin da subito la maglia rosa Simon Yates, il britannico è scappato via in solitaria all’inizio dello sterrato del Colle delle Finestre. Una Frullata Micidiale del 33enne che ha messo in ginocchio Tom ...

