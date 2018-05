Giro | da Venaria Reale a Bardonecchia | oggi la terribile tappa con la cima Coppi

Giro d’Italia 2018 - diciannovesima tappa Venaria Reale-Bardonecchia : il tappone devisivo! Colle delle Finestre e Jafferau - tutti contro Yates! : Un tappone, di quelli veri. La diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2018 si propone come frazione decisiva dell’edizione numero 101 della corsa rosa. Tanta salita e soprattutto un Colle delle Finestre molto lontano dal traguardo che potrebbe consentire grande selezione e attacchi anche da lontano, fondamentali per ribaltare eventualmente la classifica. Una giornata tutta da seguire, di cui andiamo a scoprire tutti i ...

Giro d’Italia 2018 - Venaria Reale-Bardonecchia : le previsioni meteo della tappa del Colle delle Finestre. Pioggia in arrivo - può succedere di tutto! : Sarà il giorno della verità? Probabilmente sì, per questo Giro d’Italia 2018. Il cedimento odierno della Maglia Rosa Simon Yates, sull’ultima erta di Pratonevoso, è un segnale che riapre i giochi. L’ultimo arrivo in salita della Corsa Rosa giunge al termine di un frazione con oltre 4000 metri di dislivello. Numeri impressionanti. Il tappone da Venaria Reale a Bardonecchia, lungo 185 km, negli ultimi 92 non concederà un attimo ...

