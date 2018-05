Giro | Aru si ritira dopo 41 km della 19 a tappa

Giro d'Italia - Aru si ritira alla prima salita della 19ª tappa : Il sardo ha gettato la spugna dopo 40 km della Venaria Reale-Bardonecchia

Fabio Aru si ritira dal Giro d'Italia : Sulla prima salita del tappone di montagna di oggi, Aru ha alzato bandiera bianca, inutile proseguire un calvario iniziato nello scorso fine settimana. Un ritiro che farà sicuramente discutere. - ...

Giro d'Italia - Aru getta la spugna e si ritira : Roma, 25 mag. , askanews, Fabio Aru ha deciso di gettare la spugna. Il corridore sardo si è ritirato a 7km dalla vetta del Colle del Lys, prima salita della 19ª tappa che sta portando il gruppo da ...

DIRETTA / Giro d'Italia 2018 streaming video e tv : Fabio Aru si è ritirato! Percorso - orari 19^ tappa : DIRETTA Giro d’Italia 2018 streaming video e tv 19^ tappa Venaria Reale-Bardonecchia: Percorso e orari del tappone con Colle delle Finestre e arrivo in salita (oggi 25 maggio).(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 13:47:00 GMT)

Giro d'Italia - Aru si ritira nel corso della 19esima tappa : ROMA - Fabio Aru si è ritirato dal 101esimo Giro d'Italia. Lo scalatore sardo della Uae Emirates ha messo il piede a terra dopo 41 chilometri della la 19esima e terz'ultima tappa, la Venaria Reale-...

Giro d’Italia 2018 - l’elenco dei ritirati. Tutti gli abbandoni. Fuori Fabio Aru : Di seguito l’elenco completo con Tutti i ritirati del Giro d’Italia 2018 e i ciclisti che hanno abbandonato la Corsa Rosa. Il primo a lasciare il gruppo è stato il bielorusso Kanstantsin Siutsou della Bahrain Merida, infortunatosi durante la ricognizione della cronometro individuale a Gerusalemme. Giro D’ITALIA 2018: Tutti I RITIRATI 19a tappa: Fabio Aru (UAE Emirates), Vasil Kiryenka (Sky) 17a tappa: Louis ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru si ritira. Il sardo alza bandiera bianca : Il Giro d’Italia 2018 di Fabio Aru è terminato. Il capitano della UAE Emirates si è ritirato durante la salita del Colle del Lys, prima salita del tappone odierno che terminerà a Bardonecchia. Dopo le buone sensazioni ritrovate nella cronometro di Rovereto, il corridore sardo era atteso ad una grande impresa in una delle ultime due tappe di montagna, andando anche a caccia di un successo parziale che, in parte, avrebbe potuto riscattare la ...

Giro d’Italia 2018 - David Lappartient : “Tappe magnifiche. Il caso Froome è molto complesso - non credo si chiuderà prima del Tour. La scia di Aru? Non ha logica”. : “Un Giro superbo, sono entusiasta”. È questo il giudizio di David Lappartient, presidente dell’UCI (Unione Ciclistica Internazionale) sul Giro d’Italia 2018. Il 44enne francese, eletto lo scorso 21 settembre come capo dell’organo più importante del mondo del ciclismo, è stato ospite ieri alla partenza di Riva del Garda e in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha toccato molti temi legati alla corsa. Innanzitutto Lappartient ...

Var al Giro d'Italia 2018 : Aru penalizzato di 20'' / Video - sanzione per scia dietro moto nella cronometro : Fabio Aru penalizzato con la VAR: 20" per scia dietro moto nella cronometro Trento Rovereto, la giuria ha utilizzato le immagini televisive (Giro d'Italia 2018)(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:14:00 GMT)

Giro d’Italia – Aru penalizzato dal Var - l’opinione di Fabio : “vi voglio spiegare le cose” : Fabio Aru penalizzato dal Var nella cronometro individuale del Giro d’Italia 101: il sardo rispetta la decisione della giuria e spiega come sono andate le cose E’ andata in scena ieri la cronometro individuale del Giro d’Italia 101 che ha portato i corridori da Trento a Rovereto A vincere è stato un felicissimo Rohann Dennis, che si è preso il riscatto dalla cronometro d’Israele su Tom Dumoulin. Il favorito della Sunweb ...

La Var al Giro d'Italia smaschera i furbetti Aru e compagni puniti : Trento Dalle immagini del Var, alle figure barbine il passo è breve, brevissimo. La furbata nel ciclismo è dura a morire. Non ce la fanno proprio i corridori, nemmeno nell'era della telemetria e delle telecamere che riprendono le corse integrali, a crescere. A fare un salto culturale. Pur sapendo che da quest'anno il ciclismo, come il calcio, utilizza anche lui il Var, i corridori proseguono imperterriti a fare i loro giochetti di prestigio.Ma ...

Giro d’Italia 2018 - perché è stato penalizzato Fabio Aru? Come funziona il VAR nel ciclismo : le regole della moviola in strada : Per la prima volta nella storia il VAR ha rivoluzionato una classifica di tappa al Giro d’Italia. La “moviola in strada”, che ha fatto il proprio debutto nelle gare di ciclismo proprio quest’anno con la Milano-Sanremo, viene utilizzata Come supporto dalla giuria che si aiuta con questo strumento per ravvisare eventuali infrazioni al regolamento. Oggi, in occasione della cronometro individuale Trento-Rovereto, sono stati ...

Ciclismo - Giro d'Italia : nella crono vinta da Dennis debutta il Var : Aru penalizzato di 20'' : Giro riaperto o sempre più chiuso? Dipende dall'angolazione. Trentaquattro km contro il tempo, roba da specialisti come Tom Dumoulin: l'olandese risponde e cuce parte del margine che lo separa da ...