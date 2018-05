Giornata Internazionale della Biodiversità 2018 celebrata al Lago di Pergusa

Giornata Internazionale dei bambini - l’esercito degli invisibili : in Italia sparisce un minore ogni 48 ore : In Italia sparisce un bambino ogni 48 ore, e quattro su cinque non vengono più ritrovati. Un vero e proprio esercito di invisibili, che conta oltre 3 segnalazioni di scomparsa a settimana solo in Italia. Minori dei quali si sono perse le tracce e di cui probabilmente non si saprà mai più nulla. I dati, impressionati, sono diffusi in occasione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi da Sos Il Telefono Azzurro Onlus, che dal 2009 ...

La Giornata Internazionale della biodiversità : Il 22 maggio è la Giornata Internazionale della biodiversità, ricorrenza proclamata nel 2000 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per celebrare l’adozione della Convenzione sulla Diversità Biologica, un trattato Internazionale sottoscritto a Nairobi, in Kenya, nel 1992 da 196 paesi, al fine di tutelare la diversità biologica. Con il termine biodiversità s’intende la varietà di vita sulla Terra, frutto di miliardi di anni ...

Arriva il primo World Bee Day : domenica 20 maggio la prima Giornata Internazionale dedicata alla protezione delle api : domenica 20 maggio è il primo World Bee Day, una giornata indetta dalle Nazioni Unite per ricordare a tutti l’importanza che questi insetti hanno per l’intera umanità. Una festa con eventi in tutto il mondo, dal Canada all’Australia passando dall’India e da Malta. A Roma la festa sarà all’Oasi LIPU Castel di Guido, organizzata dall’associazione BUONO nell’ambito dell’iniziativa Festival Natura ...

Roma Capitale aderisce alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della povertà : L’assessora Baldassarre incontra in Campidoglio il Comitato Internazionale per il 17 ottobre. Tema della Giornata del 2018 saranno i diritti umani Roma Capitale ha aderito alla ‘Giornata Internazionale per l’eliminazione della povertà’, che ricorre ogni anno il 17 ottobre. E’ quanto prevede una Memoria approvata dalla Giunta capitolina, che consente così alla città di accedere a un’importante iniziativa di carattere Internazionale introdotta ...

Giornata Internazionale dei musei - in Italia oltre 200 eventi - : L'evento, nato nel 1977, ha l'obiettivo di far crescere la consapevolezza sull'importanza che i musei rappresentano nello sviluppo della società. Il tema di quest'anno è: "musei iperconnessi: nuovi ...

Giornata Internazionale contro l’omofobia. Sono trans e so che avete paura di me : di Alexis Bonazzi Quando stamattina ho ricevuto la mail da Wake Up Italia nella quale mi si chiedeva di scrivere sull’argomento della transfobia in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia Sono rimasta di stucco. Che tema complesso: da dove iniziare? Google, of course. La pagina di Wikipedia Italia sull’argomento è alquanto desolante: “Questa voce sull’argomento Lgbt è solo un abbozzo”. Thank you. La ...

Giornata Internazionale contro omofobia - gli attivisti : “Politica non ha fatto niente. C’è rischio peggiori se governo Lega-M5s” : Di una legge contro l’omotransfobia – per riconoscere un’aggravante ai violenti che colpiscono con questo movente – se ne parla da anni. E da anni, puntualmente, le proposte di legge non arrivano mai all’approvazione definitiva (l’ultima è rimasta bloccata in Senato dopo il voto alla Camera nel 2013). In occasione della Giornata internazionale contro l’omo-lesbo-bi-transfobia, Arcigay rilancia il suo appello ...

Iniziative per la Giornata Internazionale contro l'omofobia : "Nonostante questo " dichiara l'associazione Esedomani Terni - ancora oggi le persone omosessuali, transessuali e bisessuali sono oggetto di crimini d'odio e discriminazioni nel mondo e da qui nasce ...

Giornata Internazionale della Luce : cosa sanno gli italiani di illuminazione? : cosa sanno gli italiani delle tecnologie di illuminazione? O meglio: cosa pensano di sapere? sanno distinguere Watt, kelvin e lumen? cosa pensano a proposito degli effetti della Luce sul benessere psicofisico? Un’indagine rappresentativa su circa 1.000 consumatori italiani mostra che c’è ancora un gap informativo in merito a questi aspetti. Nella Giornata Internazionale della Luce, LEDVANCE prova a fare un po’ di chiarezza. Il 16 maggio è ...

E' stata un successo - a Parigi - la Giornata francio-sarda incentrata sul convegno internazionale su "La ricezione delle opere e del pensiero ... : Il "filo rosso" delle tre esposizioni è stato il concetto che il sardo Gramsci è un intellettuale oggi tradotto e conosciuto tutto il mondo e come tale è un "testimonial" eccezionale non solo di sé ...

17 maggio - Giornata Internazionale di lotta all’omobitransfobia. Le danze iniziano ad Avellino : Qualcuno pensa che essere omofobo è insultare le persone omosessuali o transessuali, insultarle o picchiarle, deriderle, chiamarle ric***oni, cu****oni, insomma manifestare volgarmente e violentemente il proprio rifiuto delle scelte di vita altrui.Certo questa è omofobia e transfobia! La peggiore, poiché ti riduce a pezzi fisicamente o psicologicamente e ti lascia vuoto e umiliato. Questo tipo di omofobia si manifesta spesso ...

Giornata Internazionale di lotta alla omo-bi-transfobia - 'Libere e Liberi di amare' : In un mondo che sembra ancora incapace di integrare in maniera soddisfacente la vita e i progetti delle persone LGBT , lesbiche, gay, bisex e trans, è fondamentale creare momenti di condivisione e ...

Ennesima Giornata di folla al Salone internazionale del libro di Torino - grazie anche alla fitta rete di eventi ospitati - anche - nello ... : E che gli autori sardi siano ambasciatori della cultura isolana nel mondo lo si vede anche da "Le traduzioni internazionali dell'opera di Grazia Deledda" , editore Francesco Cheratzu, , presentato ...

Giornata Internazionale dell'infermiere a Ragusa : premiati 121 iscritti da 25 anni : Celebrata oggi a Ragusa la Giornata Internazionale dell’infermiere e la trasformazione da collegio a ordine. premiati 121 iscritti da 25 anni.