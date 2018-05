Giornata del sollievo | il Piemonte in prima linea per la rete di terapia del dolore e le

Volley : Junior League - Lube e Verona protagoniste della 1a Giornata : ... grazie all'organizzazione della Lega Pallavolo Serie A, con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio per lo sport, e in collaborazione con le Società Cucine Lube Civitanova ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome : “Giornata positiva - Yates non è al 100%. Proviamoci sullo sterrato delle Finestre…” : Chris Froome ha attaccato sulla salita di Pratonevoso e ha messo in crisi la maglia rosa. Il vincitore degli ultimi tre Tour de France ha sfruttato al meglio le difficoltà di Simon Yates e si è portato da 3’22” dal leader. Il Giro d’Italia non è ancora chiuso e il britannico ci crede fermamente come ha dichiarato ai microfoni di RaiSport: “Una giornata positiva, è andata abbastanza bene. Questa è la prima tappa di tre ...

Spoleto - Giornata nazionale delle miniere : Geologia del Quaternario Laboratorio di Scienza della Terra di Spoleto, Ecomuseo Geologico-Minerario di Spoleto, parlerà del "Significato ambientale delle ligniti quaternarie umbre." Alle ore 17.30 a ...

Eventi da Nord a Sud : così l’Italia celebra il decennale della Giornata delle Miniere : Prende piede il turismo minerario in Italia: nello scorso anno (a dicembre 2017), oltre 200 mila persone hanno visitato almeno uno dei 41 siti o parchi minerari che fanno parte della rete nazionale, con una media di circa 4 mila visitatori a miniera e 500 turisti al giorno. Sono i dati della ReMI, la Rete promossa dall’ISPRA con l’obiettivo divulgare il turismo minerario, diffusi in occasione della X giornata nazionale delle Miniere (GNM) che ...

Baseball – Serie A1 : il programma della sesta Giornata di andata : Da San Marino – Rimini a Padova – Nuova Città di Nettuno: tutti i match della sesta giornata di andata del campionato di Serie A1 di Baseball Quella che si profila all’orizzonte sarà una sesta giornata di andata di Serie A1 Baseball che si appresta a regalare forti emozioni agli appassionati. Le partite in programma promettono divertimento e soprattutto possibilità di stravolgimenti in classifica a partire dal classico testacoda tra ...

XV Giornata dello Sport a Marina di Ginosa : una Giornata di sano divertimento senza barriere : La lunga kermesse si concluderà nel Parco Comunale con le Asd Agilform e il Centro Kickboxing Gentile, che offriranno degli spettacoli dimostrativi di arti marziali, karate e kickboxing. Advertising ...

La voce della Politica Giornata della Legalità - Pittella : "recuperare il valore della conoscenza" : ... devono portarci - ha concluso il Presidente - a recuperare un tema su tutti: quello della cultura, del sapere, della conoscenza, valorizzando il ruolo prezioso ed indispensabile che il mondo della ...

Il film della Giornata : dalla convocazione di Conte al Colle all'arrivo in taxi alla Camera : Grande nervosismo tra le forze di maggioranza. Salvini incontra Roberto Maroni, DI Battista attacca Mattarella, Toninelli lo difende -

Giornata del NASO ROSSO CON CLOWN VIP TERNI : TERNI Sabato 26 maggio in piazza della Repubblica a TERNI, dalle 15 alle 23, si terrà la 14esima GIORNATA del NASO ROSSO con i volontari di CLOWN Vip TERNI. L'appuntamento promosso nelle piazze ...

Animali - WWF Italia : già dimenticata la Giornata mondiale della biodiversità : A meno di ventiquattro ore dalla giornata simbolo per la tutela della biodiversità mondiale due specie simbolo della natura Italiana, orso e lupo, rischiano di vedere messa a rischio la loro tutela. “Le Regioni – spiega una nota del WWF Italia – hanno chiesto impropriamente una modifica ad un DPR proposto dal Governo sulle specie aliene, per ottenere libertà di deroga dalla Direttiva Habitat (anche per il loro possibile ...

Giornata del sollievo - il Piemonte in pirma linea per la rete di terapia del dolore e le cure palliative : L'assetto prevede 3 hub sul territorio, identificati nelle Aziende Ospedaliere, sedi di DEA di II° livello: Città della Salute e della Scienza di Torino , Ospedale Maggiore della Carità di Novara e ...

Fortune 500 - agGiornata la classifica delle aziende : Fortune ha aggiornato la classifica delle 500 maggiori società per fatturato quotate negli Stati Uniti, una classifica che quest’anno ha raggiunto la 64a edizione. Nessuna sorpresa su Apple che rimane in cima per quanto riguarda i profitti generati, pari a ben 48 MLD $, ma cala invece dal terzo al quarto posto per quanto riguarda il fatturato, comunque in crescita del 6 % rispetto all’anno scorso con un valore pari a 229,234 MLD $. Amazon si ...