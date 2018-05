Ginnastica | World Challenge Cup 2018 | Bartolini ed Edalli conquistano altre Finali a

Ginnastica - World Challenge Cup 2018 : Edalli e Bartolini in Finale a Osijek! Chusovitina immortale a 43 anni : A Osijek (Croazia) si sono disputate le prime qualificazioni di una tappa della World Challenge Cup 2018 di Ginnastica artistica, il circuito minore riservato alle singole specialità. Ottimi risultati per l’Italia impegnata esclusivamente al maschile. VOLTEGGIO (femminile) – Oksana Chusovitina non delude mai e a quasi 43 anni confeziona un superlativo 14.18 che la issa subito al comando. Alle sue spalle la novità russa ...

Ginnastica - nove azzurri convocati per gli ottavi Fig World Age Group Competition di Guimaraes : La direttrice tecnica nazionale Luisa Righetti ha scelto nove azzurri per gli ottavi Fig World Age Group Competition di Guimaraes, in Portogallo L’Aerobica azzurra è pronta, dal 25 al 27 maggio, prima dell’arrivo dei compagni senior che saranno impegnati nel 15esimo campionato del mondo dal 29 maggio al 3 giugno, andranno in scena gli ottavi Fig World Age Group Competition di Guimaraes, in Portogallo. Per difendere il tricolore di ...