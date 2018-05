Ginnastica ritmica | Europei 2018 | date | calendario | programma | orari e tv Spettacolo a

oasport

(Di venerdì 25 maggio 2018) Nel weekend del 1-3 si giugno si disputeranno glidia Guadalajara (Spagna). L’Italia vorrà essere assoluta protagonista con le Farfalle ma anche con le individualiste Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese. Si preannuncia grande, la squadra di Emanuela Maccarani ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco, duellerà con Bulgaria e Russia per la conquista della medaglia d’oro nel concorso generale e anche nelle Finali di Specialità. Le due individualiste cercheranno di trovare spazio in qualche atto conclusivo visto che le gemelle Dina e Arina Averina dovrebbero fare la voce grossa. Di seguito ilcompleto, ildettagliato e tutti glideglidi. La Rai detiene i diritti di trasmissione, a breve conosceremo il palinsesto completo. DIRETTA LIVE scritta su OASport delle gare ...