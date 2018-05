GF | Federica Lepanto | ' Ritornare in tv? Qualcosa bolle in pentola' - Esclusiva

Blastingnews

(Di venerdì 25 maggio 2018) Tra le vincitrici del Grande Fratello VIDEO rimaste nel cuore degli spettatori vi è sicuramente, che abbiamo visto trionfare nell'ultima edizione della versione 'Nip' del reality show, l'ultima condotta da Alessia Marcuzzi. Parliamo del GF 14:fu una delle protagoniste più amate in assoluto di quella edizione, tanto da trionare al televoto finale con un vero e proprio plebiscito di voti. Noi abbiamo incontrato in, a distanza di un po' di anni dalla sua vittoria al GF, per capire com'è cambiata la sua vita e quali sono i progetti futuri. Buona lettura. Interista, vincitrice dell'ultimo Grande Fratello 'Nip' Ciao, sono passati un po' di anni dalla tua vittoria al GF. Come è cambiata la tua vita e come hai speso i soldi del montepremi? 'La mia vita è cambiata molto soprattutto in termini di privacy, in ...