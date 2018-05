GF | Danilo nel mirino | tutti i concorrenti contro Aquino | lite in Casa

Chi è Kyra - il cane di Danilo Aquino / Sorpresa "a metà" per il romano nella Casa del Grande Fratello 2018 : Chi è Kyra, il cane di Danilo Aquino. nella Casa del Grande Fratello 2018, Barbara D'Urso mostra le immagini della cagnolina ma la Sorpresa è un'altra...(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 22:55:00 GMT)

Danilo Aquino/ Nel mirino di Filippo Contri - sarà eliminato? (Grande Fratello 2018) : Danilo Aquino, il romano è finito nel mirino di Filippo Contri. Alla nomination rischia di essere eliminato anche perché dentro la casa ha pochi amici. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 10:01:00 GMT)

Grande Fratello 2018/ Mariana e Simone Coccia nella bufera : pioggia di critiche da Danilo - Lucia e Luigi : Grande Fratello 2018, ancora tensioni nella Casa. Simone Coccia criticato da Danilo e Lucia; ancora scontri tra Mariana Fallace e Luigi Favoloso dopo la puntata(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 06:33:00 GMT)

MotoGP - Danilo Petrucci : ” Vorrei correre nel team ufficiale della Ducati ma Crutchlow e Iannone si sono proposti…” : Tiene banco la questione “contratto” in Ducati: l’accordo tra Andrea Dovizioso e la scuderia di Borgo Panigale è ancora distante. I nomi dei papabili non mancano e, tra questi, c’è anche l’altro centauro italiano Danilo Petrucci, attualmente in sella alla Rossa del team Pramac. “La mia prima opzione è restare in Ducati. Mi piacerebbe prendere il posto nel team ufficiale, ma è difficile. Da quanto so, ci sono ...

Danilo Toninelli scrive a Elisabetta Casellati : "Dov'è l'istruttoria sui vitalizi?" : "Le scrivo per chiederle lumi sull'istruttoria che il Gruppo del M5s vorrebbe vedere il prima possibile all'esame del consiglio di presidenza" anche alla luce del "solerte lavoro compiuto" dai questori della Camera che hanno "completato l'istruttoria per la revisione dei vitalizi, compresi i trattamenti reversibilità".A scriverlo è il capogruppo M5s Danilo Toninelli in una lettera alla Presidente del Senato dove ricorda alla ...

Grande Fratello 2018 - è caos nella notte : ancora tutti contro Aida - Danilo e Luigi litigano : Liti e caos nella notte al Grande Fratello 2018, Aida Luigi e Danilo principali protagonisti di tutto ciò che è successo e chissà cosa sarà ancora accaduto quando la diretta si è interrotta, alle due di notte; c'era una voce di corridoio che sosteneva che la diretta di notte non ci sarebbe stata per mancanza di fondi, ma visto il cast che è stato messo insieme e ciò che ne sta venendo fuori, siamo sempre più convinti che sia stata una mossa per ...

Grande Fratello 2018/ Video - riavvicinamenti tra Mariana e Danilo? Sorprese nella Casa : Grande Fratello 2018, ancora tensioni nella Casa. Tutti contro Danilo Aquino e Veronica Satti sbotta: "Avete in bocca solo la parola falso, vero, forte debole: ma che gioco è?"(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 14:55:00 GMT)

Grande Fratello 2018 - è caos nella notte : ancora tutti contro Aida - Danilo e Luigi litigano : Liti e caos nella notte al Grande Fratello 2018, Aida Luigi e Danilo principali protagonisti di tutto ciò che è successo e chissà cosa sarà ancora accaduto quando la diretta si è interrotta, alle due di notte; c'era una voce di corridoio che sosteneva che la diretta di notte non ci sarebbe stata per mancanza di fondi, ma visto il cast che è stato messo insieme e ciò che ne sta venendo fuori, siamo sempre più convinti che sia stata una mossa per ...

“Stanotte vado nel suo letto e…”. Grande Fratello - Danilo Aquino choc. La lite con l’inquilina finisce con una minaccia che il pubblico non perdona : ”Adesso basta - avete toccato il fondo” : Tensione alle stelle all’interno della casa del Grande Fratello Nip. Le ultime ore a Cinecittà non sembrano trascorrere in pieno relax, come invece dovrebbe essere. Liti, parole grosse e persino minacce si sono susseguite a causa di piccole incomprensioni. Mercoledì 25 Baye Dame è stato protagonista di un’accesa lite con la vulcanica Aida Nizar. La spagnola ha preso una porzione di tiramisù senza aspettare gli altri e questo ...

LUIGI FAVOLOSO/ Il richiamo a Danilo Aquino e i suoi punti di forza nella Casa (Grande Fratello 2018) : Il Grande Fratello 2018 ha permesso a LUIGI FAVOLOSO di trovare una propria dimensione all'interno della Casa. In settimana ha richiamato Danilo Aquino(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 11:42:00 GMT)

Danilo Aquino/ Presunte frasi omofobe nel suo passato : sarà squalificato? (Grande Fratello 2018) : Danilo Aquino, concorrenti del Grande Fratello 2018, è stato il protagonista degli scontripiù accesi della settimana. I guai, però, per lui non sono finiti, tutto a causa di... (Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 08:52:00 GMT)

Danilo Toninelli : 'Siamo d'accordo con la Lega su flat tax se non danneggia i poveri' : Finora c'era solo la reciproca stima tra i due leader, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, rinnovata anche oggi. Niente più. Per questo, proprio a poche ore dalla chiusura delle urne in Molise, le parole ...

GF 2018 - Danilo Aquino nella bufera : accuse di razzismo e omofobia per il concorrente : Piovono accuse di razzismo e omofobia su Danilo Aquino, il concorrente del Grande Fratello 2018 che si è subito distinto per la sua simpatia tutta romana (per niente nuova al reality). Si parlerà quindi presto di "Danilo Aquino eliminato?". nella prima puntata, ha fatto battute di spirito, ha fatto apprezzamenti sulle ragazze - precisando che non ama una giovane che è solo una modella - e ha dimostrato di essere dispiaciuto quando ha dovuto ...

Il capogruppo M5S alla Camera Danilo Toninelli : "Se Casellati fallisce spero nel Pd. Ma Renzi o no conta l'intesa sul programma" : Il capogruppo dei 5 Stelle alla Camera, Danilo Toninelli, ribadisce il no dei pentastellati a Silvio Berlusconi: "È impossibile - ha detto a Rtl 102.5 - perché ha fatto fallire il paese e lo dimostrano 24 anni della sua carriera politica. E poi ci sono divergenze politiche enormi. Non siamo autolesionisti".Ma il Movimento che cosa preferirebbe? Toninelli non ha risposto: "Non posso rispondere perché andrei a pestare i piedi ...