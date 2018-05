GF | bomba Angelo Sanzio | Ho salvato un concorrente dalla squalifica | ma ora

”Io so tutto”. Gf - la bomba di Angelo su Aida Nizar. Il Ken umano spiffera tutto e mette nei guai i ‘colleghi’ : “Vedrete…” : Aida Nizar ci ha messo pochissimo per farsi odiare da tutti gli inquilini della quindicesima edizione del Grande Fratello. È entrata come bulla – in Spagna ha partecipato a due edizioni del Grande Fratello e all’Isola dei famosi – ma è già bullizzata. Ha vomitato nel lavandino e quando gli altri inquilini hanno trovato la sorpresa hanno dato la colpa a Patrizia, facendola litigare col resto del gruppo. Aida, alle strette, ha ...

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio - la bomba di Alfonso Signorini : 'Il buio - scommettiamo che...?' : Il gossip non dà tregua ad Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio , i due infatti sembrano in piena crisi stando sia al trasferimento della cantante e del figlio della coppia in un'altra casa sia ai post ...