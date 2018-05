GF 15 | il bellissimo gesto di Matteo nei confronti di Alessia

Stella Frizzi compie 5 anni. E per il primo compleanno senza papà Fabrizio - ecco che fa Carlo Conti in diretta. Un gesto bellissimo : primo compleanno senza papà per la piccola Stella, la figlia che Fabrizio Frizzi ha avuto dalla moglie Carlotta Mantovan. Il 3 maggio ha spento 5 candeline. Frizzi se ne è andato per sempre poco più di un mese fa, il 26 marzo scorso, per via di un brutto male contro cui ha lottato senza tregua. Aveva 60 anni e ha lasciato un vuoto incolmabile in televisione. Amici, colleghi e telespettatori non dimenticheranno la sua professionalità e ...