Gentiloni saluta i dipendenti | Franceschini prepara gli scatoloni

Paolo Gentiloni lascia Palazzo Chigi e saluta i dipendenti : "Attenzione - basta poco per andare fuori strada" : Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha riunito collaboratori e dipendenti di Palazzo Chigi per un messaggio di saluto, prima di lasciare la presidenza del Consiglio al nuovo premier."Rabbia, disagio", ha detto, dobbiamo prenderci cura "delle paure che provocano ferite e cicatrici ancora aperte". Nel fare questo, però, "bisogna stare attenti a non dilapidare il lavoro fatto in questi anni. Risalire la china per 5 lunghi anni come ...