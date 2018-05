GDPR | da oggi è attivo il regolamento europeo sulla privacy

leggioggi

(Di venerdì 25 maggio 2018) Dasi applica il: il nuovogeneraleche stabilisce le nuove disposizioni in materia di protezione dei dati personali (Consulta il testo del). Il, abbreviazione di General data protection regulation, non è altro che il nuovoin materia di protezione dei dati personali che verrà applicato a partire da. Precisamente circa due anni dopo la sua approvazione, avvenuta nel 2016. Questo(n.2016/679) che è contenuto all’interno del “Pacchetto protezione dati” dell’Unione Europea, oltre a rinforzare le garanzie in materia diper i cittadini europei, ne stabilisce delle nuove. Si tratta di unche non necessita di leggi di recepimento, ma viene applicato in maniera automatica nelle legislazioni dei Paesi membri dell’UE. Richiede solo un lavoro da parte dei vari stati di “armonizzazione” con le proprie ...