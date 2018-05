Gb : in primo trimestre pil a +0 - 1% : Londra, 25 mag. (AdnKronos) – Il pil nel Regno Unito, nel primo trimestre dell’anno, ha registrato una crescita dello 0,1%. Lo rende noto l’Ons, l’istituto di statistica britannico che oggi ha diffuso la seconda stima che conferma la precedente previsione. L'articolo Gb: in primo trimestre pil a +0,1% sembra essere il primo su Meteo Web.

Lavoro - assunzioni in crescita del 15 - 2% nel primo trimestre : Teleborsa, - Inizio d'anno con il segno più per le assunzioni del settore privato. Complessivamente, segnala l'INPS nell'Osservatorio sul precariato, nel periodo gennaio-marzo 2018 sono state 1.743.

INPS - nel primo trimestre aumentano i certificati di malattia : Teleborsa, - L'INPS ha pubblicato l'Osservatorio statistico sul "Polo unico di tutela della malattia" con i dati relativi al 1° trimestre 2018. Il dato prende in considerazione i dipendenti, pubblici ...

Risparmio gestito - nel primo trimestre +14 miliardi di raccolta netta : Teleborsa, - L'industria del Risparmio gestito registra nel primo trimestre dell'anno 13,9 miliardi di euro di raccolta netta. Lo rivela Assogestioni che spiega che il patrimonio gestito ammonta a 2.

Risparmio gestito - nel primo trimestre +14 miliardi di raccolta netta : L'industria del Risparmio gestito registra nel primo trimestre dell'anno 13,9 miliardi di euro di raccolta netta. Lo rivela Assogestioni che spiega che il patrimonio gestito ammonta a 2.082 miliardi. ...

Nel primo trimestre del 2018 l'Italia è cresciuta come la Germania? : Non è comunque ancora preoccupante, dato che - come sostiene anche il ministero dell'Economia tedesco - dipenderebbe da fattori stagionali: l'eccezionale epidemia di influenza, gli scioperi e l'alto ...

Russia - il primo trimestre conferma la crescita economica : +1 - 3% : Mosca, 17 mag. , askanews, L'economia russa è cresciuta dell'1,3% anno su anno nel primo trimestre del 2018, un dato lievemente migliore rispetto alle previsioni del governo, che aveva previsto un +1,1%. La stima preliminare dell'...

Malaysia : crescita Pil rallenta al 5 - 4% nel primo trimestre : Su base sequenziale l'espansione dell'economia è stata invece dell'1,4% contro l'1,0% del quarto trimestre , 1,8% nel terzo, . Nell'intero 2017 il Pil della Malaysia era cresciuto del 5,9% contro il ...

TIM - Vivendi rinuncia alla direzione. CdA approva i conti del primo trimestre : Teleborsa, - Vivendi rinuncia all'attività di direzione e coordinamento su TIM, mentre arrivano le novità sulla definizione degli assetti di governance del nuovo Consiglio di Amministrazione. Il fondo ...

TIM - Vivendi rinuncia alla direzione. CdA approva i conti del primo trimestre : Vivendi rinuncia all'attività di direzione e coordinamento su TIM , mentre arrivano le novità sulla definizione degli assetti di governance del nuovo Consiglio di Amministrazione. Il fondo Elliott che ...

Tim : in primo trimestre ricavi +2 - 7% - utile +25% a 250 mln (2) : (AdnKronos) – Il segmento fisso domestico ha confermato il suo andamento positivo,un aumento del 2,3% anno su anno nei ricavi da servizi retail; grazie a net adds totali sull’UBB pari a 634k (314k retail e 319k wholesale), Tim chiude il periodo a 3,8 milioni di linee UBB attive. Il posizionamento premium di Tim, rafforzato dagli ulteriori avanzamenti in termini di copertura, è basato su nuove offerte più semplici e flessibili, una ...

Tim : in primo trimestre ricavi +2 - 7% - utile +25% a 250 mln (2) : (AdnKronos) – Il segmento fisso domestico ha confermato il suo andamento positivo,un aumento del 2,3% anno su anno nei ricavi da servizi retail; grazie a net adds totali sull’UBB pari a 634k (314k retail e 319k wholesale), Tim chiude il periodo a 3,8 milioni di linee UBB attive. Il posizionamento premium di Tim, rafforzato dagli ulteriori avanzamenti in termini di copertura, è basato su nuove offerte più semplici e flessibili, una ...

Tim : in primo trimestre ricavi +2 - 7% - utile +25% a 250 mln : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – Tim ha chiuso il primo trimestre dell’anno con ricavi pari a 4,7 miliardi di euro, in crescita del 2,7% rispetto ai primi tre mesi del 2017 e un utile di gruppo a 250 milioni di euro in progressione del 25% rispetto al primo trimestre del 2017. Lo rende noto Tim dopo che il Cda, presieduto da Fulvio Conti, ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2018. Su base organica i ricavi totali ...

Tim : in primo trimestre ricavi +2 - 7% - utile +25% a 250 mln : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – Tim ha chiuso il primo trimestre dell’anno con ricavi pari a 4,7 miliardi di euro, in crescita del 2,7% rispetto ai primi tre mesi del 2017 e un utile di gruppo a 250 milioni di euro in progressione del 25% rispetto al primo trimestre del 2017. Lo rende noto Tim dopo che il Cda, presieduto da Fulvio Conti, ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2018. Su base organica i ricavi totali ...