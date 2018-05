Garrison lascia Amici | Stefano De Martino al suo posto

lanostratv

: Garrison lascia Amici – ecco il motivo dell’abbandono e il vip che lo sostituirà - Fr4ncyTUrry : Garrison lascia Amici – ecco il motivo dell’abbandono e il vip che lo sostituirà -

(Di venerdì 25 maggio 2018)di Maria De Filippi:Desostituisce? Il settimanale Spy ha lanciato una vera e propria notizia bomba, che se confermata farà molto discutere i numerosissimi telespettatori di. Di cosa si tratta? In base alle indiscrezioni raccolte dal popolare magazine pare che perquesta edizione del famoso dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi sarà l’ultima. Difatti Spy ha rivelato che il famoso coreografo e professore di danza didi Maria De Filippi sia stato contattato da una grossa produzione televisiva, la quale lo vorrebbe in un talent show americano. Una notizia, che in pochi minuti ha già fatto molto rumore sui social. Ma non è finita qua perchè sempea in base alle indiscrezioni raccolte dal settimanale sembra che Maria De Filippi voglia sostituirlo con nientepopodimeno cheDe. Quest’ultimo, come tutti ...