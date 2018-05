Gang anti-vegan terrorizza Milano

Blastingnews

: Swalwell is anti-American, pro illegal aliens, pro gang, pro criminals. - Bobnoxxxious : Swalwell is anti-American, pro illegal aliens, pro gang, pro criminals. - VideoInfoNapoli : 'Corri contro la violenza', a Napoli maratona anti-baby gang: -

(Di venerdì 25 maggio 2018), 24 maggio 2018, sono le 22:15 alWorld di Via Monte Nero, gli avventori consumano lautamente i propri pasti, qualcuno si appresta a finire, qualcuno è già andato a casa, qualcosa di tragico sta per accadere. D'un tratto la quiete della serata primaverile viene interrotta: quattro ragazzi sopraggiungono e riempiono di insulti un trentaduenne ed il fratello, entrambi seduti ad un tavolo nel dehors delWorld. All'ennesima offesa il trentaduenne decide di alzarsi per rispondere alle provocazioni. Si alza, segue il gruppo e gira l'angolo dell'isolato, raggiunge lama questi lo aggrediscono violentemente: calci e pugni fino a che non interviene il fratello della vittima. La fuga e l'arresto A questo punto il gruppo si allontana, mentre le due vittime denunciano l'accaduto ai Carabinieri che prontamente setacciano il quartiere. Le vittime hanno fornito ...