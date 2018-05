Future Food Institute porta a Roma Hack Waste | la maratona creativa contro lo spreco

meteoweb.eu

(Di venerdì 25 maggio 2018) si terrà oggi per tutta la giornata, presso il Mercato Nomentano di Piazza Alessandria,Rome, uno speedaton dedicato a progetti innovativi, relativi al bando CREA-MIPAAF, finalizzati alla riduzione degli sprechi e all’impiego delle eccedenze alimentari, realizzato dadi Bologna, organizzazione non-profit italiana impegnata nella ricerca, promozione e formazione nell’ambito dell’innovazione nel settore agroalimentare. Innovatori, startupper e studenti della DOT ACADEMY e di Gustolab lavoreranno in maniera congiunta a una, finalizzata alla risoluzione del problema delloalimentare; a fine giornata i progetti realizzati saranno sottoposti a una giuria di esperti, composta da aziende e start up italiane impegnate a vario titololoalimentare e nel riutilizzo delle eccedenze alimentari. Il progetto giudicato ...