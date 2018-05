Future Film Festival | si parte

Future Film a Bologna - anteprima Soderbergh : Un ennesimo incrocio, dopo quello con il Biogra Film , per la mostra collettiva That's IT! , al Mambo dal 22 giugno con 56 artisti, fra i quali la stessa Bosetto che vive ad Amsterdam. Il Fff, che in ...

Future World - James Franco si dirige in un film à la Mad Max : Deserto, devastazione, abiti di pelle polverosi con borchie e artigli, un’androide angelica e cattivi dalla crudeltà incontenibile. Questo lo scenario di desolata distopia in cui si muovono James Franco (qui anche regista), Lucy Liu, Milla Jovovich e Suki Waterhouse in Future World. Molto di maniera, a guardare il trailer, ma proprio per questo di possibile successo per un pubblico di cultori dei racconti avventurosi ed estremi in stile ...