Furto con il pancione | donna incinta ruba al supermercato e poi tenta la fuga

Saviano - Furto all'istituto comprensivo 'Antonio Ciccone' : E' di pochi giorni fa la notizia di un raid notturno di alcuni malviventi all'istituto compresivo 'Antonio Ciccone' di Saviano. La struttura ospita le scuole medie e alcune classi e sezioni del liceo scientifico e della scuola dell'infanzia. I ladri, per il momento ancora ignoti, hanno portato via ben 21 personal computer portatili, di quelli utilizzati per collegare le L.I.M. (lavagne interattive multimediali), e una piccola somma di denaro, ...

PAURA A CERVINO " Una signora anziana pedinata e scippata della sua borsa - un'auto con tre persone dentro commette il Furto e fugge in via ... : 20:59:08 CERVINO. PAURA nella giornata di ieri in via degli Eroi: una signora anziana è stata infatti derubata della sua borsa mentre passeggiava. Un atto vigliacco nei confronti di una signora ...

Pm chiede 4 condanne per Furto : ANSA, - BOLOGNA, 14 MAG - Il pm di Bologna Roberto Ceroni ha chiesto quattro condanne, tra i 2 e i 6 anni, per il furto di contanti e gioielli, circa 700mila euro, commesso il 2 marzo 2015 in via ...

Aostano condannato per il Furto di monete dal Museo archeologico regionale - AostaOggi.IT : f Condividi Tweet AOSTA. E' stato condannato il cinquantunenne di Aosta che durante la Fiera di Sant'Orso rubò dieci monete bizantine dal Museo archeologico regionale di piazza Roncas. L'uomo dovrà ...

AIDA NIZAR - Furto AL SUPERMERCATO? / Video - la bufala a Matrix : questa sera confronti infuocati per lei : Accusata di aver rubato in un supermercato, AIDA NIZAR si è difesa presentando lo scontrino degli acquisti. I suoi avvocati hanno inoltre presentato una denuncia per...(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 18:30:00 GMT)

Aida Nizar - Furto al supermercato? / Video : la bufala a Matrix - ma la gieffina esibisce lo scontrino : Accusata di aver rubato in un supermercato, Aida Nizar si è difesa presentando lo scontrino degli acquisti. I suoi avvocati hanno inoltre presentato una denuncia per...(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 11:34:00 GMT)

Nuovo Furto con spaccata a Pozzallo : colpita gioielleria : Un altro furto con spaccata nella notte a Pozzallo. Presa di mira una gioielleria di corso Vittorio Veneto. Confcommercio ha convocato riunione.

Nuovo Furto con spaccata a Pozzallo : colpita gioielleria : Un altro furto con spaccata nella notte a Pozzallo. Presa di mira una gioielleria di corso Vittorio Veneto. Confcommercio ha convocato riunione.

Palermo : nuovo Furto a ospedale Cervello - rubati pc con dati sensibili : Palermo, 7 mag. (AdnKronos) - nuovo furto stanotte all’ospedale Cervello, a Palermo. A distanza di due settimane dalla precedente incursione, i ladri sono tornati a colpire nel nosocomio. Questa volta a essere interessate dal raid sono state le unità operative di Anatomia patologica e di Medicina nu

Al bancomat si accorge che mancano soldi sul conto e corre dai carabinieri per denunciare tutto. Ma è lì che arriva il ‘colpo di grazia’ : altro che carta clonata - la scoperta è tremenda per davvero. E il ‘Furto’ passa decisamente in secondo piano : Per la serie brutte, anzi bruttissime, sorprese: vai al bancomat e ti accorgi che mancano dei soldi. Calma. Va mantenuta la calma. In questi casi, dopo il giusto choc iniziale, perché a nessuno fa piacere di veder sparire i propri risparmi, si avverte subito la banca telefonando all’apposito numero verde che nella maggior parte dei casi è scritto a caratteri cubitali su ogni bancomat per velocizzare la pratica e si procede così al blocco ...

Inter-Juve - i nerazzurri : “Alcune cose non cambiano mai”. De Magistris contro i bianconeri : “Furto di Stato o di Calcio” : È la partita che potrebbe aver deciso il campionato a favore della Juventus, dopo lo scivolone del Napoli a Firenze. Ma è anche l’eterna sfida tra due grandi del calcio italiano, con un passato a dir poco burrascoso fatto non solo di campo ma anche di tribunali, con tanto di scudetti revocati. Per questo le polemiche scatenate dall’arbitraggio di Orsato nel match di San Siro tra Inter e Juventus, vinto 3 a 2 in rimonta dalla squadra ...

Furto con destrezza a Savona alla Libreria Coop : Furto con destrezza domenica pomeriggio alle Librerie Coop, all'interno del centro commerciale «Il Gabbiano» a Savona. Secondo una prima ricostruzione della Polizia i ladri hanno individuato e ...

I ladri si introducono nell'asilo nido : l'antiFurto li mette in fuga : CAROVIGNO - l'antifurto ha messo in fuga degli ignoti malfattori che nella tarda serata di sabato , 28 aprile, hanno preso di mira un asilo nido situato in contrada Catanzani, nelle campagne di ...

Furto con spaccata - stavolta a Santa Croce Camerina : Nonostante il lavoro delle Forze dell'Ordine, il fenomeno dei furti con spaccata non accenna a diminuire. Chiesto l'intervento della Prefettura