Fs : Frecce regolari in occasione scioperi domani e domenica : Roma, 25 mag. (AdnKronos) – Circoleranno regolarmente le Frecce di Trenitalia in occasione degli scioperi del personale del gruppo Fs Italiane proclamati da alcuni sindacati autonomi: dalla 10 alle 14 di domani e dalle 22 di sabato alle 5.59 di domenica. Lo rende noto il gruppo Fs. Per gli altri treni nazionali le ripercussioni dovrebbero essere limitate. Il Gruppo Fs Italiane ricorda che saranno assicurati tutti i convogli elencati ...