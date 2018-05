Fs : esce nuovo numero ‘Note’ - settimanale trasporto regionale : Roma, 25 mag. (AdnKronos) – è Luca Argentero il protagonista del 18esimo numero di Note, il settimanale smart che accompagna i clienti del trasporto regionale di Trenitalia con interviste e aggiornamenti dedicati a cultura, attualità, food, travel, innovazione, eventi e news utili sul territorio. Questa settimana la diffusione di Note, che esce in dieci edizioni regionali, è iniziata con un giorno di ritardo in segno di rispetto per il ...

“Plume” - esce il 1° giugno il nuovo album di IRAMA : ROMA – Uscirà il 1° giugno, “Plume” , il nuovo album di IRAMA, cantautore rivelazione dell’edizione 2018 del talent Amici. Sarà un’uscita in grande stile, con una versione standard dell’album e una deluxe realizzata per Amazon. La versione speciale, messa in vendita oggi pomeriggio, in pochi minuti è andata esaurita. Un’ondata di affetto impressionante per […] L'articolo “Plume”, esce il 1° giugno il nuovo album di IRAMA proviene da ...

Calcutta - esce il nuovo album ”Evergreen”/ Video - il cantore dell'amore sconfitto che ama Dario Hubner : Il nuovo disco di Calcutta, Evergreen, conferma l'artista di Latina voce dell'amore della sua generazione: un amore fatto di sconfitte e ricordi, ecco di cosa si tratta (Pubblicato il Fri, 25 May 2018 11:50:00 GMT)

ASIA/INDIA - Cresce la violenza anticristiana sotto il governo Modi : nuovo Rapporto : Il Rapporto della WNTA indaga anche su questioni di sviluppo in materia di istruzione, sanità, acqua e servizi igienico-sanitari, diritti territoriali, economia, bilanci, politiche fiscali, spazio ...

I 'Nomadi' festeggiano 55 anni di carriera - esce un nuovo cd : ' Nomadi 55 - Per tutta la vita' è il titolo del nuovo progetto discografico dei Nomadi, in uscita il 22 giugno , Artist First, . Un doppio album che celebra i 55 anni di carriera della band più ...

Norauto cresce e cerca nuovo personale : Norauto, gruppo leader in Europa nella manutenzione dell’auto, apre il suo 35° Centro in Italia a Piacenza e prosegue la sua strategia di crescita che prevede un’importante espansione nei prossimi tre anni nel nostro Paese. Con questa nuova apertura, oltre a consolidare la presenza in Emilia Romagna, Norauto offre nuove opportunità di lavoro per meccanici […] L'articolo Norauto cresce e cerca nuovo personale sembra essere il primo su ...

Renzi esce dal Pd : nuovo partito nel 2019?/ ‘Modello-Macron’ per forza moderata anti populismo Lega-M5s : Renzi pronto ad uscire dal Pd per fondare nuovo partito nel 2019: un modello "alla Macron" per lanciare una forza antipopulista M5s-Lega. La provocazione di Minzolini e i possibili scenari(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:18:00 GMT)

Ghali compie 25 anni e si regala “Zingarello” - il nuovo singolo/ La hit con Sick Luke - ecco quando esce : Ghali oggi compie 25 anni e si regala “Zingarello”, il nuovo singolo in attesa del tour in giro per l'Italia, la nuova hit in collaborazione con Sick Luke, ecco quando esce su iTunes.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 18:42:00 GMT)

BIONDO - ELIMINATO/ Amici 2018 - persa la sfida con Einar - il primo giugno esce il nuovo disco : Einar viene ELIMINATO nel serale di Amici 2018 durante la sfida con Einar: "Sono felice lo stesso". Il rapper annuncia l'uscita del suo nuovo album il primo giugno. (Pubblicato il Sun, 20 May 2018 01:13:00 GMT)

Briga - british rock alla romana : esce il nuovo singolo 'Che cosa ci siamo fatti' : Un british rock, ma tutto all'italiana. Anzi, alla romana. esce il nuovo singolo di Briga, 'Che cosa ci siamo fatti' , Honiro Label/ Sony Music, , che arriverà in radio e in digitale da venerdì 18 ...

Christina Aguilera è tornata - il 15 giugno esce il suo nuovo album 'Liberation' : Anche grazie al suo aiuto sono stati raccolti più di 80 milioni di dollari per il World Food Program e altre associazioni che combattono la fame nel mondo.

“Non c’è”. Nadia Toffa - di nuovo ansia. Le Iene - la trasmissione inizia e subito tutti si accorgono di quella sedia “vuota”. Batticuore e paura. La preoccupazione del pubblico cresce : la Toffa ha avuto un brutto male e si pensa subito al peggio. Il messaggio della conduttrice : Domenica 6 maggio è andata in onda una nuova puntata de Le Iene. Ma tutti, subito, si sono accorti di quell’assenza. Un’assenza pesante che si fa sentire: quella di Nadia Toffa. Ogni volta che la Toffa non c’è il pubblico si preoccupa. Ovvio, dopo aver fatto sapere di aver avuto un cancro, la sua assenza pesa e fa pensare al peggio. Cosa le è successo? Perché Nadia Toffa non ha presentato la puntata de Le Iene di domenica sera? È stata la stessa ...

Il Lecce cresce : nuovo ingresso in società : Il Lecce, neopromosso in Serie B, è già pronto per creare una squadra che possa dire la sua in cadetteria. L'impressione, visti i nomi iniziali che si fanno nel calciomercato, è che la società salentina stia pensando ad una squadra che possa puntare in alto in Serie B. Di certo, attraverso i colpi di calciomercato, si capirà a quale obiettivo potrà ambire la squadra giallorossa che sarà ancora allenata dal confermatissimo Fabio Liverani. I primi ...

Pd diviso in due : il braccio di ferro in direzione per decidere chi comanda. E il governo esce di nuovo dall’agenda (forse) : L’ha già detto Franceschini e al Quirinale lo hanno già capito da domenica sera: la direzione nazionale del Pd in programma oggi è stata fissata per decidere un eventuale dialogo con i Cinquestelle e invece parlerà di nuovo della convivenza dentro al partito. Non c’è più sul tavolo il mandato a Maurizio Martina per parlare con Luigi Di Maio. C’è, invece, la stessa investitura del vicesegretario da reggente che duri fino almeno ...