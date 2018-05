Frosinone | non va in prigione per aver ucciso la moglie | ci va per un gelato

CARABINIERE PICCHIATO DA NIGERIANO/ Frosinone - condannato ma subito scarcerato : "è un richiedente asilo" : Un 20enne NIGERIANO condannato a 2 anni di carcere per aver PICCHIATO un CARABINIERE: rimesso in libertà perchè richiedente asilo. Ecco la storia.

Frosinone choc : nigeriano picchia Carabinieri - condannato - è subito libero : Frosinone: mercoledì 23 maggio, dopo aver aver seminato il panico all'interno di un ufficio postale in via Fosse Ardeatine, Godsent Harmony, un nigeriano di vent'anni richiedente asilo, ha sferrato, con violenza, un pugno ad un Carabiniere, Michele De Filippo. Il giovane migrante, poi, ha cercato di scappare, ma è stato immobilizzato nella vicina piazza Gramsci, dai colleghi dell'agente ferito e portato in caserma con le accuse, non solo di ...

Parma - Calaiò : 'Non credo ancora che il Frosinone abbia pareggiato...' - : Queste le parole dell'attaccante dei crociati a Sky Sport al termine della gara: 'Queste sono lacrime di gioia e tensione, per tutta la stagione altalenante. Tre mesi fa eravamo fuori dai playoff, ...

Serie B - finale thriller : tensioni ad Ascoli e Novara - maxi-rissa a Frosinone Video : Tutto normale, nell'ultima giornata della regular season di Serie B [Video], non è mancato nulla per vivere gli ultimi 90 minuti del campionato tra ribaltoni, tensioni e perfino una maxi-rissa. Si, perché la normalita' della Serie cadetta sta proprio nella mancanza di certezze e di verdetti scontati anche davanti all'evidenza. Frosinone e Novara, clamorosi risultati Accade, così, che il Frosinone, sciaguratamente, si faccia raggiungere dal ...

Tragedia Ciociara : Il Frosinone butta via la Serie A : Il Frosinone getta alle ortiche la massima Serie. Il pareggio per due a due contro il Foggia priva gli uomini di Longo della promozione diretta. Prima della gara si respirava un clima di festa nei pressi dello Stirpe. Lo stadio strapieno lasciava presagire un felice peregrinare verso il tripudio. Ma il campo ha dato un altro verdetto. I primi dieci minuti degli ospiti, senza pubblico al seguito, sono roboanti. Sfiorano più volte la rete, ...

Beffa Frosinone - Parma in A : Quando l'arbitro Sacchi fischia la fine di Frosinone-Foggia c'e chi in tribuna non riesce a trattenere le lacrime. Doveva essere la serata della festa per il ritorno in Serie A, invece ora tutto resta ...

Video/ Frosinone-Foggia (2-2) : highlights e gol della partita (Serie B 42^ giornata) : Video Frosinone-Foggia (2-2): highlights e gol della partita di Serie B dove i ciociari hanno clamorosamente gettato al vento una promozione ormai certa, Stirpe gelato da Floriano.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 10:00:00 GMT)

Frosinone - beffa playoff Serie B come un anno fa : ora Longo dovrà superarsi : Inconsolabili. Perché se a un anno esatto di distanza vivi la stessa delusione, non riesci a fartene una ragione. Matteo Ciofani piangeva, suo fratello Daniel provava in ogni modo a spronarlo. ...

Il Foggia beffa il Frosinone : il pareggio condanna i ciociari ai playoff : Il Foggia pareggia 2-2 a Frosinone e regala di fatto la promozione al Parma che, vincendo per 0-2 a La Spezia ed essendo in vantaggio negli scontri diretti con i ciociari, può festeggiare il ritorno in Serie A dopo soli tre anni. L'ex Mazzeo sblocca il risultato al 35', ma i frusinati ribaltano il punteggio grazie alla zuccata di Paganini al 68' e l'autorete di Rubin al 73', prima di subire però la rete del 2-2 firmata da Floriano all'89' con un ...

Serie B - 42ma giornata - suicidio Frosinone. Il Parma torna in Serie A : I crociati superano 2-0 lo Spezia e, grazie al clamoroso pareggio del Foggia contro il Frosinone , 2-2, , festeggiano la promozione in massima Serie. Il Palermo batte 2-0 la Salernitana e chiude al 4° ...

Promossi in Serie A Empoli - Parma/ Playoff : Frosinone - Palermo - Perugia-Venezia - Bari-Cittadella : A una sola giornata dal termine del campionato di Serie B ci sono tre squadre che vanno a caccia della promozione immediata: Frosinone, Parma e Palermo vogilono seguire l'Empoli(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 23:26:00 GMT)