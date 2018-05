Frosinone choc | nigeriano picchia Carabinieri | condannato | è subito libero

Blastingnews

: RT @glfelicetti: In UK diventano obbligatorie telecamere nei mattatoi. Veterinari ufficiali avranno accesso a immagini senza restrizioni. B… - 89Paoloemilio : RT @glfelicetti: In UK diventano obbligatorie telecamere nei mattatoi. Veterinari ufficiali avranno accesso a immagini senza restrizioni. B… - MessinaSportiva : Frosinone choc, in A il Parma di D'Aversa e Ciciretti. Crimi regala all'Entella i playout - - santinoromano : RT @fatina909: Bufalini lanciati per aria e sgozzati vivi, le immagini choc di un macello di Frosinone -

(Di venerdì 25 maggio 2018): mercoledì 23 maggio, dopo aver aver seminato il panico all'interno di un ufficio postale in via Fosse Ardeatine, Godsent Harmony, undi vent'anni richiedente asilo, ha sferrato, con violenza, un pugno ad un Carabiniere, Michele De Filippo. Il giovane migrante, poi, ha cercato di scappare, ma è stato immobilizzato nella vicina piazza Gramsci, dai colleghi dell'agente ferito e portato in caserma con le accuse, non solo di violenza e lesioni a pubblico ufficiale, ma anche di resistenza. Processato ieri mattina, giovedì 24 maggio, per direttissima, Godsent Harmony, è statodal Tribunale diad una pena di due anni e mezzo di reclusione. Peccato che, come prevede l'attuale normativa, sia statorimesso in liberta'. Inoltre, considerando il suo status di richiedente asilo, il migrante non potra' essere espulso. Follia all'ufficio ...