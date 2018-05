Froome con 80 km di fuga ribalta il Giro d' Italia e anche se stesso

Froome-Dumoulin attaccano Yates barcolla ma non molla È iniziata la resa dei conti : È una regola antica come il mondo: vince chi non ha paura di perdere. E per dirla con Gianni Savio, team manager dell'Androni Giocattoli: invincibile non è chi vince sempre, ma chi non si arrende mai:...

LIVE Giro d'Italia in DIRETTA : Froome perde contatto - poi rientra! Tappa imprevedibile e occhio alla pioggia : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della Tappa di oggi Riva del Garda-Iseo, diciassettesima Tappa del Giro d'Italia 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, chilometro dopo chilometro, per ...

Giro d’Italia – Froome paga le fatiche dello Zoncolan : “ho consumato tante energie. Yates? Nessuno potrà togliergli la maglia rosa” : Chris Froome consapevole della forza di Simon Yates, il britannico del Team Sky non molla dopo la crisi di Sappada Una giornata di crisi per Chris Froome dopo l’impresa sullo Zoncolan. Il britannico del Team Sky non è riuscito a ripetersi nella tappa di ieri, la 15ª, del Giro d’Italia, con l’arrivo a Sappada, dove a trionfare è stato uno strepitoso Simon Yates. Fabio Ferrari/LaPresse Froome non getta però la spugna nonostante ...

Giro d'Italia - una stella in rosa brilla a Sappada : Simon Yates vince con un'impresa e fa saltare il banco - crollano Froome e Dumoulin : Un successo emozionante e travolgente quello del giovanissimo inglese che sta appassionando milioni di tifosi in tutto il mondo. Male Dumoulin che perde oltre 40 secondi, ancora peggio Chris Froome ...

Giro d’Italia - una stella in rosa brilla a Sappada : Simon Yates vince con un’impresa e fa saltare il banco - crolla Froome - male anche Dumoulin : Giro d’Italia, spettacolo straordinario nella 15ª tappa da Tolmezzo a Sappada: Yates attacca da solo ad oltre 20km dal traguardo, fa il vuoto e vince la 3ª tappa in maglia rosa con distacchi pesanti brilla una stella rosa a Sappada: Simon Yates, 25 anni da Bury nella contea di Manchester, vince da fenomeno. Il giovane talento britannico centra sulle Dolomiti la sua terza vittoria di tappa in questo Giro d’Italia, tutte in maglia ...

GIRO D'ITALIA. Sullo Zoncolan primo 'squillo' di Froome. E Yates conserva la maglia rosa - FOTO - : Il 'keniano bianco' scatta a 4 km dall'arrivo e conquista la prima vittoria al GIRO d'Italia della sua carriera su una delle salite più famose e temute del mondo. Dopo una prima parte di GIRO in cui ...

Giro d'Italia - Froome conquista il monte Zoncolan : Yates resiste in maglia rosa : Chris Froome della Sky con un attacco partito a 4,5 chilometri dal traguardo ha conquistato il monte Zoncolan. Al secondo posto la maglia rosa Simon Yates della Mitchelton Schott che fino all'ultimo ...

Chris Froome ha vinto la 14ª tappa del Giro d’Italia - con arrivo sul Monte Zoncolan : Il ciclista inglese Chris Froome ha vinto la 14ª tappa del Giro d’Italia: 186 chilometri percorsi interamente in Friuli-Venezia Giulia, con partenza da San Michele al Tagliamento e arrivo sul Monte Zoncolan, dopo una delle salite più dure e famose del The post Chris Froome ha vinto la 14ª tappa del Giro d’Italia, con arrivo sul Monte Zoncolan appeared first on Il Post.

Ciclismo - Alberto Contador stronca Froome e Aru Video : Dalle pagine della Gazzetta dello Sport Alberto Contador ha dato una lettura molto critica alle prestazioni di [Video]Fabio Aru [Video]e Chris Froome in questa prima meta' del Giro d’Italia. I capitani di UAE Emirates e Team Sky sono entrambi ad oltre tre minuti di ritardo in classifica dalla maglia rosa Simon Yates, quando invece erano partiti tra i principali favoriti per la vittoria finale. Contador si è mostrato molto scettico sulle ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome irriconoscibile. Quando la strada sale - si stacca. Che calvario - il podio è ormai lontano : Dov’è finito il vero Chris Froome? Quello che stiamo vedendo al Giro d’Italia 2018 è soltanto una controfigura del Campione capace di dominare le corse a tappe, un lontanissimo parente del fenomeno che metteva in fila tutti i rivali e che conquistava tre Tour de France consecutivi con una facilità disarmante, esibendo tutta la sua classe cristallina e brillando davvero su tutti i terreni. Il britannico, invece, sta davvero patendo le ...

Giro d'Italia - la maglia rosa Yates vince la tappa di Osimo. Aru e Froome perdono altri secondi : La maglia rosa Simon Yates della Mitchelton-Schott ha vinto la tappa numero 11 del Giro d'Italia 101: 156 chilometri da Assisi a Osimo. Al secondo posto Tom Dumoulin della Sunweb seguito da Davide ...

Giro d’Italia 2018 - Alberto Contador : “Fabio Aru e Chris Froome non possono più vincere - ora Simon Yates è il grande favorito” : Alberto Contador conosce bene come si fa a vincere un grande Giro. Infatti nella bacheca del Pistolero ci sono due Giri d’Italia, due Tour e tre Vuelta. Il fuoriclasse spagnolo ha chiuso la sua carriera la scorsa stagione e ora, tra i diversi impegni, c’è anche quello di commentatore di Eurosport, con cui sta seguendo il Giro d’Italia 2018. Tra i temi principali di questa Corsa Rosa c’è la forma di due grandi favoriti della vigilia, il nostro ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome : “Sono contento di aver corso davanti. Chaves? Nessuno ti aspetta…” : Il giorno di riposo sembra aver fatto bene a Chris Froome, molto più sereno in volto all’arrivo della decima tappa del Giro d’Italia 2018. Il quattro volte vincitore del Tour de France ha corso sempre nell’avanguardia del gruppo maglia rosa e, complice la crisi di Esteban Chaves, è rientrato nella top10 della classifica generale. L’obiettivo del keniano bianco è quello di entrare in forma da sabato 19 maggio in poi, ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome : “Sono contento di aver corso davanti Chaves? Nessuno ti aspetta…” : Il giorno di riposo sembra aver fatto bene a Chris Froome, molto più sereno in volto all’arrivo della decima tappa del Giro d’Italia 2018. Il quattro volte vincitore del Tour de France ha corso sempre nell’avanguardia del gruppo maglia rosa e, complice la crisi di Esteban Chaves, è rientrato nella top10 della classifica generale. L’obiettivo del keniano bianco è quello di entrare in forma da sabato 19 maggio in poi, ...