Froome attacca a 80 chilometri dal traguardo Video | Giro d' Italia 2018 | la “frullatona”

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome da antologia! Attacca da solo a 80 km dal traguardo - che frullata sullo sterrato delle Finestre! Ribalta tutto : Chris Froome vuole letteralmente riscrivere la storia del ciclismo. Il vincitore degli ultimi tre Tour de France sta cercando di Ribaltare il Giro d’Italia 2018: attardato di 3’22” da Simon Yates, infatti, il britannico si sta rendendo protagonista di uno show che entrerà per sempre nella leggenda di questo sport. Il capitano del Team Sky ha messo alla frusta i propri compagni di squadra già sulle prime rampe del Colle delle ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome da antologia! Attacca da solo a 80 km dal traguardo - che frullata sullo sterrato delle Finestre! Ribalta tutto : Chris Froome vuole letteralmente riscrivere la storia del ciclismo. Il vincitore degli ultimi tre Tour de France sta cercando di Ribaltare il Giro d’Italia 2018: attardato di 3’22” da Simon Yates, infatti, il britannico si sta rendendo protagonista di uno show che entrerà per sempre nella leggenda di questo sport. Il capitano del Team Sky ha messo alla frusta i propri compagni di squadra già sulle prime rampe del Colle delle ...

Froome-Dumoulin attaccano Yates barcolla ma non molla È iniziata la resa dei conti : È una regola antica come il mondo: vince chi non ha paura di perdere. E per dirla con Gianni Savio, team manager dell'Androni Giocattoli: invincibile non è chi vince sempre, ma chi non si arrende mai:...

Giro d’Italia – La crisi di Yates fa sognare in grande Froome : “adesso tutti pensiamo di attaccarlo! Anche io” : Chris Froome non getta la spugna: dopo la crisi di oggi di Simon Yates il britannico vuole attaccare il connazionale leader di classifica E’ Schachmann il vincitore della 18ª tappa del Giro d’Italia 101. Il corridore della Quick Step Floors ha tagliato per primo il traguardo di Prato Nevoso, ma lo spettacolo è stato alle sue spalle. In ritardo di diversi minuti dalla fuga, il gruppo maglia rosa ha regalato emozioni unico con ...

Giro d’Italia – La crisi di Yates fa sognare in grande Froome : “adesso tutti pensiamo di attaccarlo! Anche io” : Chris Froome non getta la spugna: dopo la crisi di oggi di Simon Yates il britannico vuole attaccare il connazionale leader di classifica E’ Schachmann il vincitore della 18ª tappa del Giro d’Italia 101. Il corridore della Quick Step Floors ha tagliato per primo il traguardo di Prato Nevoso, ma lo spettacolo è stato alle sue spalle. In ritardo di diversi minuti dalla fuga, il gruppo maglia rosa ha regalato emozioni unico con ...

Giro d’Italia 2018 - quando il primo arrivo in saluta? Appuntamento sull’Etna! Froome - Aru e gli scalatori per attaccare Dumoulin : La cronometro di Gerusalemme ha già fatto delle differenze importanti nella classifica generale del Giro d’Italia 2018. Tom Dumoulin ha dominato tra le strade di Gerusalemme e ha rifilato 37” di distacco a Froome, 50” ad Aru, 33” a Pinot, 56” ad Angel Lopez. L’olandese è volato lungo i 9,7 chilometri che hanno aperto la Corsa Rosa, ha subito indossato il simbolo del primato e ha dato un segnale importante a ...

Giro d’Italia 2018 : Chris Froome - un inizio da incubo. Caduta e distacco pesante - ora dovrà attaccare : Il Giro d’Italia 2018 è iniziato nel peggiore dei modi per Chris Froome. Il fuoriclasse britannico è infatti caduto durante la ricognizione mattutina della cronometro di Gerusalemme, accusando diverse abrasioni sul fianco destro, tra cui una evidente sul ginocchio. Il capitando del Team Sky, ha perso il controllo della ruota anteriore in una curva, scivolando per terra e andando anche a sbattere contro le transenne. Clicca qui per il video ...