Francia | Melenchon minacciato | ma scorta negata

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Francia : Le Pen e Melenchon fischiati lasciano la Marcia Bianca - 29 marzo - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora Parigi, Francia: Marine Le Pen e Jean Luc Melenchon fischiati e contestati lasciano la Marcia Bianca antisemita.

Francia - Le Pen e Melenchon lasciano tra i fischi la ‘marcia bianca’ in memoria di Mirelle Knoll : fischi e contestazioni contro Marine Le Pen e Jean Luc Melenchon hanno accompagnato la “marcia bianca” contro l’antisemitismo, organizzata a Parigi in memoria di Mireille Knoll, 85enne ebrea sopravvissuta ai campi di concentramento e uccisa in un omicidio a sfondo antisemita. I due leader politici di estrema destra ed estrema sinistra sono stati costretti ad abbandonare il corteo. In mattinata avevano annunciato di ...

Francia - Le Pene e Melenchon lasciano tra i fischi la ‘marcia bianca’ in memoria di Mirelle Knoll : fischi e contestazioni contro Marine Le Pen e Jean Luc Melenchon hanno accompagnato la “marcia bianca” contro l’antisemitismo, organizzata a Parigi in memoria di Mireille Knoll, 85enne ebrea sopravvissuta ai campi di concentramento e uccisa in un omicidio a sfondo antisemita. I due leader politici di estrema destra ed estrema sinistra sono stati costretti ad abbandonare il corteo. In mattinata avevano annunciato di ...