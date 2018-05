Francesco Monte dimentica Paola con Elena Morali? La reazione della Di Benedetto

Gossip : Francesco Monte flirta con Elena Morali? Lo 'scoop' di Spy Video : Cosa sta succedendo nella vita sentimentale di Francesco Monte? Da quando Cecilia Rodriguez lo ha lasciato in diretta tv, non passa giorno che qualche giornale non lanci qualche nuovo Gossip sul suo conto. La fine del breve flirt con Paola Di Benedetto [Video], poi, ha acceso ancora di più i riflettori sull'ex tronista e sulle sue frequentazioni; stando a quello che sostiene 'Spy' nel suo ultimo numero, ci sarebbe un'altra naufraga dell'Isola ...

“Sta con un’altra naufraga”. Francesco Monte - dopo Paola c’è proprio ‘lei’ dell’Isola dei Famosi… : Tutto finito tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto. Lo sappiamo già da qualche settimana, anche grazie al Grande Fratello, dove è ancora rinchiuso l’ex di lei, Matteo Gentili. Che, per la cronaca, nell’ultima puntata del reality si è rifiutato di sapere cosa sta succedendo fuori. Preferisce viversi la sua storia con la coinquilina Alessia senza altre interferenze. Perché già la settimana scorsa Barbara D’Urso gli ...

Paola Di Benedetto/ Tra Francesco Monte e Matteo Gentili - cosa racconterà? (Matrix Chiambretti) : Paola Di Benedetto, tra Francesco Monte e Matteo Gentili, cosa racconterà nello studio di Canale 5 dove sarà ospite in seconda serata oggi? (Matrix Chiambretti)(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 10:12:00 GMT)

Buon compleanno Francesco Monte - alla festa non c’è Paola ma c’è Elena Morali : è lei la sua nuova fiamma? : La coppia dell’estate sarà quella formata da Elena Morali e Francesco Monte? I due assieme alla festa di compleanno dell’ex tronista Il giorno del trentesimo compleanno di Francesco Monte è stato davvero pazzesco. Le feste di compleanno sono state addirittura due ed hanno coinvolto amici e parenti, tra queste però spiccava un’assente per eccellenza: Paola Di Benedetto. L’ex naufraga, che ha avuto con l’ex tronista ...

Luigi Favoloso - quando con Nina Moric scatenò una rissa con Francesco Monte e la famiglia di Belen : Sta girando in queste ore sul web un video in cui Luigi Favoloso filmato da Nina Moric fa uno scherzo alla famiglia di Belen Rodriguez . La showgirl aveva perso il suo cane e chiesto l'aiuto di ...

Francesco Monte senza cervello? L’ex naufrago senza freni sui social : Francesco Monte criticato sul web: la risposta dell’ex naufrago Francesco Monte continua a stare al centro dell’attenzione. Il giovane ex fidanzato di Cecilia Rodriguez è sulla bocca di tutti. A quanto pare, le ultime scelte del ragazzo non sono state gradite da alcuni dei suoi fan. Dopo essere stato lasciato in diretta tv dalla bella […] L'articolo Francesco Monte senza cervello? L’ex naufrago senza freni sui social ...

Grande Fratello - lite sui social tra Francesco Monte e Matteo Gentili : lite via social, ieri sera, nel corso della puntata del Grande Fratello . E' successo quando Barbara D'Urso ha mostrato a Matteo Gentili e Alessia Preti alcuni titoli di giornale che riferivano di ...

Grande Fratello 15 - Matteo Gentili contro Francesco Monte e Paola di Benedetto. Lui ironizza sui social (foto e video) : Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera su canale5, a Matteo Gentili e Alessia Prete, è stata data la possibilità di leggere delle dichiarazioni rilasciate da Paola di Benedetto e da Francesco Monte che hanno espresso perplessità sulla durata della relazione della coppia formata all'interno della casa più spiata d'Italia.Paola Di Benedetto durante Mattino Cinque, ha dichiarato che secondo lei: "la loro storia non ...

Grande Fratello - Matteo Gentili non vuole più parlare di Francesco Monte. Ecco come reagisce l'ex tronista : La puntata del Grande Fratello di ieri sera potrebbe aver avuto un telespettatore d'eccezione, ovvero l'ex naufrago Francesco Monte . Ecco l'indizio. Matteo Gentili scarica Paola Di Benedetto: 'Non mi ...