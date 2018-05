Frana Piemonte | riaperta la 337 | “calvario finito”

Frana Piemonte : riapre lunedì la ferrovia Vigezzina : Sarà riaperta la ferrovia Vigezzina: era interrotta dal primo aprile per la Frana caduta il giorno di Pasqua sulla statale 337, che aveva causato due morti. Anche la linea ferroviaria, che collega Domodossola con Locarno attraverso le valli Vigezzo e Centovalli, era rimasta coinvolta. Da lunedi’ 21 maggio la linea torna operativa sull’intera tratta internazionale. In queste settimane i treni avevano viaggiato solo sulle tratte ...

Maltempo Piemonte - Frana in Valsusa : 4 evacuati : Forte Maltempo da ieri pomeriggio in Piemonte, in particolare nell’area della Valsusa, dove una frana si è verificata a Bussoleno, nella località Campo Benello. E’ stata necessaria l’evacuazione di quattro allevatori che si preparavano a portare il bestiame in alpeggio. Strade allagate a Bussoleno con un’ auto bloccata nel sottopasso, poi chiuso. Il Maltempo è partito dalla media Valle e si è spostato via via verso ...

Maltempo - notte di violenti temporali in Piemonte : Frana a Bussoleno : Dopo un violento temporale che ha causato allagamenti, una frana e’ caduta, oggi pomeriggio, a Bussoleno, nella zona di campo Benello, in Valle di Susa. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco. Al momento sembra che nessuna persona sia rimasta coinvolta. In Valle di Susa i pluviometri di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) hanno registrato oggi 41.4 mm di pioggia a Borgone, 40 a Condove; le precipitazioni ...

Frana - Piemonte : la statale 337 resta interrotta - proseguono i lavori : Sono ancora incerti i tempi per la riapertura della statale 337 della valle Vigezzo, nel tratto tra il Comune di Re e il confine svizzero. La strada è chiusa dallo scorso primo aprile, quando una Frana ha travolto e ucciso due turisti svizzeri a Meis, frazione di Re. I lavori di rimozione delle rocce e’ ancora in corso e per rimuovere i blocchi instabili la prossima settimana si ricorrerà all’uso dell’esplosivo. ...

Maltempo - Frana Piemonte : riattivata domani la ferrovia per la Svizzera : Verrà riattivato domani mattina, dopo una interruzione di due giorni e mezzo, il collegamento ferroviario con la Svizzera. Era stato interrotto il giorno di Pasqua per la frana nella quale sono morte due persone. Tornano dunque a viaggiare i treni della ‘Vigezzina’, che attraverso la valle Vigezzo collegano Domodossola (VCO) a Locarno (Svizzera). I tecnici hanno garantito la stabilità del versante montano e il masso finito sulle ...

Piemonte - auto travolta da una Frana : due morti : La frana è caduta sulla statale 337 della Val Vigezzo, fra l'Ossola (Vco) e la Svizzera. Le vittime sono state travolte da massi e terra. Mentre in Trentino un base jumper di 50 anni, austriaco, è morto lanciandosi dal Becco dell'Aquila, a Dro.

Grossa Frana sulla Statale della Val Vigezzo tra il Piemonte e la Svizzera - morti 2 svizzeri : Tragedia nella Val d'Ossola, al confine tra Italia e Svizzera: un'auto è stata travolta da una Grossa frana nel pomeriggio di Pasqua ed è finita in un dirupo. morti i due occupanti, un uomo e una donna svizzeri sulla cinquantina. La frana ha investito la strada Statale 337 della valle Vigezzo, nei pressi di una frazione del Comune di Re (Verbano-Cusio-Ossola), Meis, poco distante dal confine di Ponte Ribellasca.Non c'è stato ...

Piemonte, frana travolge auto in val Vigezzo: morti due svizzeri, rischio nuove cadute. Le Ultime notizie: smottamento nel comune di Re, in provincia di Verbania

