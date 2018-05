Fortnite Salva il Mondo | Epic interverrà sul problema dei punti abilità

eurogamer

(Di venerdì 25 maggio 2018)è amato da milioni e milioni di fan, forse anche perché il titolo diGames è esente da gravi bug o difetti che possano impedire agli utenti di godere dell'esperienza offerta dal gioco. Uno dei pochissimi problemi segnalati dalla community affligge la modalitàil, nella quale in molti lamentano di non poter completare l'albero delle, sopratutto una volta che si è raggiunto il grado massimo.Per sbloccare leservirebbero dei, che come riporta VG24/7 sono insufficienti però a sbloccare ogni ramo dell'albero delle. Anche ottenendone il maggior numero con le difese e il registro raccolta, molti giocatori non riescono a completare il proprio percorso di leveling.ha recentemente comunicato di voler intervenire sulla questione, applicando una correzione già col prossimo update in programma, il 4.3. Dopo che l'aggiornamento sarà reso ...