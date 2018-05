Ford - In Romania nascerà un secondo modello

quattroruote

: Romania: Ford, 2/o modello e investimento 200 mln a Craiova - ImpresaItalia : Romania: Ford, 2/o modello e investimento 200 mln a Craiova -

(Di venerdì 25 maggio 2018) Laha confermato investimenti per un totale di 200 milioni di euro destinati all'ampliamento della fabbrica romena di Craiova. L'impianto, che attualmente produce la EcoSport e i motori 1.0 EcoBoost, è stato scelto per produrre un nuovodel quale saranno svelati ulteriori dettagli nei prossimi mesi. Nel sito produttivo romeno, per il quale dal 2008 a oggi la Casa americana ha investito quasi 1,5 miliardi di euro, saranno inoltre assunti circa 1.500 nuovi dipendenti che si andranno ad aggiungere agli attuali 4.400.Ipotesi elettrica. Negli scorsi mesi laaveva annunciato le proprie intenzioni di voler ricollocare la futura produzione della sua prima Suv elettrica dalla fabbrica di Flat Rock, nel Michigan, a quella messicana di Cuautitlan. I modelli a zero emissioni dell'Ovale Blu saranno però commercializzati a livello globale ed è dunque ipotizzabile che la strategia ...