Foot Locker - trimestrale migliore delle attese. Titolo in rialzo nel pre market USA : Sprint di Foot Locker nel pre mercato statunitense che balza del 10%. A spingere in avanti il Titolo del colosso retail delle calzature è la trimestrale superiore alle previsioni degli analisti. Il ...

New York : amplia l'ascesa Foot Locker : Brillante rialzo per Foot Locker , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,81%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Foot Locker evidenzia un andamento più marcato ...