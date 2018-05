: #News #Fonti Colle: non ci sono date fissate - CybFeed : #News #Fonti Colle: non ci sono date fissate - NotizieIN : Fonti Colle: non ci sono date fissate - TelevideoRai101 : Fonti Colle: non ci sono date fissate -

del Quirinale fanno sapere che non hanno ancora notizie su quando il premier incaricato Conte andrà dal presidente della Repubblica Mattarella, per proporgli la lista dei ministri. Conte non ha ancora comunicato l'esito delle consultazioni tenute in questi giorni e dunque non è ancora stata fissata né la data in cui il premier incaricato salirà al Quirinale per sciogliere la riserva né quella del giuramento.M5S parlavano della possibilità che si giurasse domani a ora di pranzo.(Di venerdì 25 maggio 2018)