Folle sorpasso in diretta Facebook | nove morti | il video choc

(Di venerdì 25 maggio 2018) Unafinita in tragedia.persone sono decedute in un terribile incidente stradale verificatosi in Ungheria. Una tragedia frutto di una fatale distrazione da parte dell’autista di un minibus che pochi istanti prima aveva avviato unasocial. L’incidente si è verificato in autostrada martedì pomeriggio all’altezza di Ceglédbercel, comune a sessanta chilometri da Budapest. Nella collisione sono rimasti coinvolti il pulmino ed un camion che trasportava sabbia. L’impatto frontale, avvenuto ad alta velocita', è risultato fatale ai passeggeri del minibus 7 uomini e 2 donne proveniente da Agristeu Romania. Secondo quanto raccontato dai media locali il mezzo era ridotto ad un groviglio di lamiere e le persone a bordo sarebberosul colpo. Tra questi anche il conducente del minibus che aveva imprudentemente avviato lapochi ...