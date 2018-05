Flat tax | parla l' economista ex Pd Nicola Rossi | ' Va bene l' aliquota unica | evitare

Riforma pensioni Governo Conte/ Il taglio di quelle d'oro "annullato" dalla Flat tax (ultime notizie) : Riforma pensioni Governo Conte. Il taglio di quelle d'oro annullato dalla flat tax. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 11:32:00 GMT)

Da pensioni a Flat tax - le prime mosse del governo : Lavoro ed economia. Sono questi i primi obiettivi che il premier incaricato Giuseppe Conte dovrà centrare nella partita di governo. Ma sul tavolo restano anche questioni fondamentali come ad esempio quelle ...

Governo - Carfagna (FI) : “Voteremo no alla fiducia - ma sì a Flat tax e legittima difesa” : “Forza Italia conferma il suo no a questo Governo. Faremo un’opposizione intelligente e costruttiva. Voteremo a favore di provvedimenti che riteniamo utili al Paese, come la flat tax e la legittima difesa. Ci opporremo a quelli che riteniamo dannosi”. Così la capogruppo di Forza Italia alla Camera, Mara Carfagna, nel cortile di Palazzo Grazioli. L'articolo Governo, Carfagna (FI): “Voteremo no alla fiducia, ma sì a flat ...

Flat tax - il 'no' dei vescovi italiani La stampa estera : può funzionare : «Ci sono principi irrinunciabili, e uno di questi è la progressività dell'imposizione fiscale». Dalla Conferenza episcopale italiana arriva un duro attacco ai progetti del nuovo governo Lega-M5S. L'...

La Cei boccia la Flat tax : «Più tasse sulle attività speculative» Flat tax : può funzionare? - A chi conviene? : La Cei boccia la Flat tax e considera tra i «principi irrinunciabili» quello della «progressività fiscale», il che vuol dire «non tagli per tutti genericamente ma per le fasce per le quali è ...

La Cei critica sulla Flat tax del "governo del cambiamento" : Due Congregazioni, qualche giorno fa, hanno rilasciato un documento molto critico nei confronti del modello economico in voga nel mondo contemporaneo. Il testo del Vaticano , che richiama in qualche ...

"Così la Flat tax può funzionare". Parola di Bloomberg e WsJ : La Flat tax, quella contenuta nel programma di centrodestra e ora portata da Salvini nel contratto con il M5S, potrebbe funzionare. A dirlo non è un esponente del Carroccio, ma due importanti quotidiani finanziari internazionali. Il Wall Street Journal nei giorni scorsi l'ha definita "un"idea molto migliore" rispetto al reddito di cittadinanza. E ora arriva anche il "via libera" di Bloomberg, che lo considera una politica che in prospettiva ...

Flat tax - Cei contro : ‘No a meno tasse per tutti - aumentare quelle su attività speculative’. Bloomberg : ‘Può funzionare’ : Mentre il premier incaricato Giuseppe Conte lavorava alla formazione dell’esecutivo, la “Flat tax” (ma con due aliquote) proposta nel contratto di governo Lega-M5s conquista il centro della scena. Attirando pure – in negativo – l’attenzione della Conferenza episcopale italiana, che pure due giorni fa si era espressa a favore del “nuovo che avanza“. In compenso un’analisi dell’agenzia ...

Sondaggi Politici Elettorali/ Conte - i primi atti del Governo Lega-M5s? Lavoro e Flat tax ‘battono’ Fornero : Sondaggi Elettorali Politici: ultime notizie e intenzioni di voto, centrodestra al 40%. Salvini cala di 1,4% in 7 giorni dopo l'accordo di Governo con il M5s. Quale sarà il primo atto?(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 15:00:00 GMT)

Governo - la Cei boccia la Flat tax 'Vigileremo'. Poi l augurio a Conte di 'aver assorbito a Firenze un po di umanesimo' : ROMA - Parlando del Governo che si sta formando , la Cei boccia la flat tax e considera tra i 'principi irrinunciabili' quello della 'progressività fiscale', il che vuol dire 'non tagli per tutti ...

SONDAGGI ELETTORALI POLITICI/ Governo Conte - elettori Lega bocciano reddito cittadinanza assieme a Flat tax : SONDAGGI ELETTORALI POLITICI: ultime notizie e intenzioni di voto, centrodestra al 40%. Salvini cala di 1,4% in 7 giorni dopo l'accordo di Governo con il M5s di Di Maio (che guadagna) (Pubblicato il Wed, 23 May 2018 20:42:00 GMT)

