Flash mob contro smog e traffico | ' Questa aria ci sta uccidendo'

'Le bal' - anteprima dello spettacolo con un Flash mob : impossibile resistere : Partono le note di Vianello ed è subito flash mob. impossibile stare fermi al suono di 'Guarda come dondolo'. Il cast dell'opera 'Le bal' si scatena all'ingresso del teatro Sala Umberto dove lo ...

Milano - sabato 5 maggio ore 14 - Flash mob Diplomate Magistrali : Parte da Milano, e si estende per tutta la penisola, l’iniziativa dei diplomati Magistrali con un’altra serie di flash mob. L’evento che si svolgerà nel capoluogo lombardo avrà luogo in corso Buenos Aires (angolo Oberdan) con inizio alle ore 14.00. Ad organizzarlo sono stati i Lavoratori della scuola Autoorganizzati e il Coordinamento lavoratori della scuola […] L'articolo Milano, sabato 5 maggio ore 14, flash mob ...

Direzione Pd - dieci persone al Flash mob “Mai con il M5s” : “Flop? Siamo persone che lavorano - rappresentiamo la base” : Soltanto una decina di persone si è presentata al Nazareno per il flash mob “Mai con M5s”, con tanto di logo in giacca. Un flop, considerato lo scarso numero di partecipanti, che uno dei presenti ha così giustificato: “Noi Siamo gente che lavora, ma rappresentiamo la base”. Chi era presente, però, non si è fatto troppi scrupoli a benedire un possibile governo istituzionale con il centrodestra: “Per il bene del ...

1 maggio - Flash mob Cgil contro morti sul lavoro - polemica per concerto in piazza : Pescara - flash mob contro le morti sul lavoro della Cgil a Pescara a piazza Italia davanti al Comune di Pescara: 'No al lavoro che uccide'. Una lunga scritta esposta anche per prendere posizione contro la scelta del Comune di organizzare il concertone di piazza Salotto ''senza parlare dei temi del lavoro, ma solo come evento turistico aggregativo: noi siamo per la celebrazione dei valori fondanti del lavoro e come sindacati ...

Roberto Bolle fa ballare un'intera piazza : a Milano Flash-mob a sorpresa : Un vero e proprio bagno di folla per Roberto Bolle che ieri ha ballato in piazza Scala a Milano, insieme al corpo dei ballerini del famoso teatro ambrosiano e ad un gruppo di street dancer sulle note di Fame, in occasione della Giornata Mondiale della Danza. Un flash mob che ha catturato l'attenzione e l'entusiasmo di cittadini e turisti.Insomma, un vero e proprio invito a danzare e scatenarsi a ritmo di musica rivolto a ballerini di tutte le ...

Roberto Bolle Flash mob a Milano / Il genio della danza balla in piazza davanti alla Scala in mezzo alla gente : Roberto Bolle flash mob a Milano, il genio della danza balla in piazza davanti alla Scala in mezzo alla gente. Fan impazziti sulla note di Fame si scatenano insieme al ballerino.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 20:59:00 GMT)

Giornata della Danza : Flash mob domenica 29 aprile 2018 - dalle ore 16.30 - piazza Cavour : Per celebrare questa speciale Giornata, desideriamo Danzare per noi e per la città, perché la Danza è l'unico linguaggio che si possa scrivere e parlare, in questo mondo, senza creare conflitti. 'Noi ...

A Milano Flash mob con Roberto Bolle : Milano, 28 APR - Per la giornata mondiale della danza, il 29 aprile piazza Scala a Milano diventerà teatro di un flash mob con Roberto Bolle. L'annuncio è sulla pagina Facebook Roberto Bolle official ...

La Casa di Carta dalla rapina alla protesta universitaria - a Napoli il Flash mob contro il “caro tasse” (video) : La Casa di Carta continua a suscitare tentativi di emulazione più o meno simbolici in giro per il mondo: se qualche settimana fa c'era stata una rapina ad un bancomat in Cile, con rapinatori travestiti come i personaggi della serie Netflix, a Napoli è andato in scena un flash mob con cui gli studenti della Federico II hanno protestato per i rincari delle tasse universitarie. Prendendo spunto dalla serie cult di Netflix appena rinnovata per ...

Flash mob studenti come in serie tv : ANSA, - NAPOLI, 24 APR - Prendendo spunto dal noto serial tv di Netflix "La Casa di Carta", gli studenti oggi hanno protestato a Napoli, contro il "caro tasse", indossando tute arancioni e la maschera ...

Napoli - protesta studenti contro aumento delle tasse : Flash mob con le maschere de ‘La Casa di Carta’ : Non si tratta di Tokyo, Nairobi o Mosca, ma è a loro, i protagonisti della serie tv ‘La Casa di Carta‘, che si sono ispirati gli studenti della Federico II di Napoli per protestare contro l’aumento delle tasse universitarie. Un gruppo di studenti ha organizzato martedì pomeriggio un flash mob nel cortile della facoltà di lettere indossando la maschera di Dalì e la tuta rossa, l’abbigliamento dei rapinatori che nella serie ...

Napoli - Flash mob Amnesty : “No a criminalizzazione Ong”. Noury : “C’è clima ostilità - solidarietà non è reato” : flash mob degli attivisti di Amnesty international in piazza del Municipio a Napoli per dire no alla criminalizzazione della solidarietà e no al clima di ostilità verso le Ong che si occupano di migranti. Durante l’iniziativa, alla quale ha partecipato anche il sindaco Luigi de Magistris, circa 300 persone hanno messo in atto una coreografia facendo attraversare la piazza antistante il municipio da decine di nastri gialli e neri che si ...

Roma - Flash mob alle stazioni metro Cipro e Repubblica : tra i passeggeri un coro intona le note del Gladiatore : Il coro dell'Orchestra Italiana del Cinema ha improvvisato, questo pomeriggio, un flash mob nelle stazioni metro Cipro e Repubblica di Roma. Con una formazione ridotta di 30 elementi e alcuni ...