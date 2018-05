Fisco | 5 per mille | online elenchi definitivi dei beneficiari

Irpef e multe pagate in ritardo - anche per Conte qualche grana con il Fisco : Nel 2011 Equitalia aveva ipotecato la casa romana del premier incaricato per un debito accumulato di 49.200 euro, poi saldato. "Oggi non ci sono pendenze - spiega il suo commercialista - può capitare"

Fisco : Artigianfidi Padova - ok sentenza a 'no studi settore' per imprese in crisi : Padova, 22 mag. (AdnKronos) - "Una vittoria del buon senso al quale in tante occasioni ci siamo richiamati ma che adesso, finalmente, viene sancito nero su bianco da una sentenza della Corte di Cassazione". Dire Fabio Di Stasio, direttore di Artigianfidi Padova, sia soddisfatto è dir poco. "La Cassa

Fisco : Artigianfidi Padova - ok sentenza a ‘no studi settore’ per imprese in crisi : Padova, 22 mag. (AdnKronos) – “Una vittoria del buon senso al quale in tante occasioni ci siamo richiamati ma che adesso, finalmente, viene sancito nero su bianco da una sentenza della Corte di Cassazione”. Dire Fabio Di Stasio, direttore di Artigianfidi Padova, sia soddisfatto è dir poco. “La Cassazione – spiega – ha stabilito che alle imprese che risentono della crisi economica d’ora in avanti non ...

Fisco - scattano i controlli per cifre oltre i 3000 euro : L'economia sommersa in Italia vale tanto, troppo: miliardi di euro che ogni anno sfuggono a qualsiasi tipo di controllo e tassazione. In barba ai veri poveri, migliaia di persone risultano disoccupati e ...

Fisco : Ag. Entrate e Commercialisti - in regioni tavoli congiunti per più dialogo : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – Più dialogo, più collaborazione: nasce all’insegna di questi obiettivi la piattaforma comune tra Agenzia delle Entrate e dottori Commercialisti per favorire il confronto tra amministrazione e professionisti. Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, e il presidente del Consiglio nazionale dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili, Massimo Miani, si legge in una nota, ...

Fisco : Ag. Entrate e Commercialisti - in regioni tavoli congiunti per più dialogo : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – Più dialogo, più collaborazione: nasce all’insegna di questi obiettivi la piattaforma comune tra Agenzia delle Entrate e dottori Commercialisti per favorire il confronto tra amministrazione e professionisti. Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, e il presidente del Consiglio nazionale dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili, Massimo Miani, si legge in una nota, ...

Fisco - oggi è l'ultimo giorno per la rottamazione delle cartelle : Ultime ore a disposizione dei contribuenti interessati alla cosiddetta rottamazione delle cartelle. Scade infatti oggi, 15 maggio, il termine fissato dalla legge per presentare la domanda di adesione al provvedimento che consente di...

Fisco - oggi scade termine per la 'rottamazione' delle cartelle : Roma, 15 mag. , askanews, Ultime ore a disposizione dei contribuenti interessati alla cosiddetta rottamazione delle cartelle. scade infatti oggi, 15 maggio, il termine fissato dalla legge per ...

Fisco - ultimo giorno per 'rottamare' : 05.08 Oggi scade il termine per la domanda di adesione alla 'rottamazione' delle cartelle esatoriali, ovvero, la 'definizione agevolata' delle somme contestate da Fisco ed enti locali. L'erario conta di ricevere 500 mila domande per cancellare 3 milioni di cartelle. L'incasso dovrebbegarantire quest'anno almeno 1,6 miliardi di gettito.

Cristiano Ronaldo - l'accordo con il Fisco spagnolo : 30 milioni di euro per non andare in carcere : Pur di mettere la parola fine alla querelle con il fisco spagnolo, Cristiano Ronaldo è disposto a tutto, anche a pagare trenta milioni di euro. Secondo il quotidiano El Confidential , il portoghese ...

Fisco - domani scade termine per la 'rottamazione' delle cartelle : Roma, 14 mag. , askanews, Ultime ore a disposizione dei contribuenti interessati alla cosiddetta rottamazione delle cartelle. scade infatti domani, martedì 15 maggio, il termine fissato dalla legge ...

Fisco - domani scade termine per la 'rottamazione' delle cartelle : Roma, 14 mag. , askanews, - Ultime ore a disposizione dei contribuenti interessati alla cosiddetta rottamazione delle cartelle. scade infatti domani, martedì 15 maggio, il termine fissato dalla legge ...

Real Madrid - patteggiamento record col Fisco per Cristiano Ronaldo : pagherà 30 milioni : A chi non è mai capitato? Multa - salata - da pagare, e allora inizi a fare il conto di quanti soldi del tuo prossimo stipendio perderai per saldare i conti con la giustizia. 30 su 90 sono i numeri di ...

Fisco - ultimo giorno per chiedere la rottamazione delle cartelle - : Scade il 15 maggio il termine per la domanda di adesione alla "definizione agevolata" delle somme contestate da Fisco ed enti locali ai contribuenti. Le stime parlano di 3 milioni di cartelle da ...