Blastingnews

: Filippone, il disegno criminale: un piano studiato per settimane - infoitinterno : Filippone, il disegno criminale: un piano studiato per settimane - zazoomblog : Filippone: piano criminale premeditato la sua follia non vista dai medici - #Filippone: #piano #criminale - infoitinterno : Filippone, il disegno criminale: un piano studiato per settimane -

(Di venerdì 25 maggio 2018) Progettava di uccidere da tempo e l'ha fatto. Domenica scorsa ha gettato la figlia Ludovica di 10 anni da un cavalcavia sull'A 14 all'altezza di Francavilla al Mare, mentre qualche ora prima con un pretesto aveva portato la moglie Marina Angrilli, 51 anni, nella casa di Chieti Scalo, che di solito affittavano agli studenti, per gettarla dal balcone. Infine si è suicidato. I folli gesti VIDEO di Fausto, manager abruzzese di 49 anni, non sono stati l'esito di un corto circuito mentale in un giorno sciagurato, ma il compimento di unda settimane. Unche è andato probabilmente cambiando: ne sono convinti gli inquirenti. Forse voleva uccidere moglie e figlia sparandole: cinque giorni prima dei tragici fatti aveva preso il porto d'armi. Idoneo al porto d'armi Cinque giorni prima della strageaveva superato la visita ...