Festa all' Olimpico per ' Sport di Classe' | in campo anche i ' Campioni di Fair Play'

Alluvione Livorno : Cesvot dedica la Festa ai ‘bimbi motosi’ : La festa del volontariato del Cesvot livornese, in programma domani, sarà dedicata ai ‘bimbi motosi’, le centinaia di ragazzi e ragazze che spontaneamente, all’indomani dell’Alluvione di Livorno della notte tra il 9 e il 10 settembre, hanno dato una mano per riportare il più presto possibile la città alla normalità e con secchi e pale hanno svuotato garage e scantinati invasi dal fango (la mota appunto, nel gergo ...

Buon compleanno Francesco Monte - alla Festa non c’è Paola ma c’è Elena Morali : è lei la sua nuova fiamma? : La coppia dell’estate sarà quella formata da Elena Morali e Francesco Monte? I due assieme alla festa di compleanno dell’ex tronista Il giorno del trentesimo compleanno di Francesco Monte è stato davvero pazzesco. Le feste di compleanno sono state addirittura due ed hanno coinvolto amici e parenti, tra queste però spiccava un’assente per eccellenza: Paola Di Benedetto. L’ex naufraga, che ha avuto con l’ex tronista ...

Banca d'Alba alla Festa dei suoi 20 anni con il vestito migliore : "Bilancio eccellente" : Banca d'Alba, in provincia di Cuneo, celebra il suo ventennale presentandosi alla ricorrenza con il suo vestito migliore: il bilancio dell'ultimo esercizio presenta tutti gli indicatori in crescita ed ...

ApT S. Martino di Castrozza * Tutti in sella con Boskavai : Cavalli e boschieri in Festa a Primiero - 26 - 27 maggio - - : ... con tanto di sfilata in costume per ripercorrere l'evoluzione e il ruolo dei Cavalli in mille anni di storia, spettacoli equestri e dimostrazioni pratiche dei lavori che un tempo prevedevano l'...

Miley Cyrus : questo video di Chris Hemsworth e i figli che ballano su una sua hit ti farà venire voglia di unirti alla Festa : LOL The post Miley Cyrus: questo video di Chris Hemsworth e i figli che ballano su una sua hit ti farà venire voglia di unirti alla festa appeared first on News Mtv Italia.

Torino - banda dello spray urticante in azione anche alla Festa scudetto Juve : un arresto : Un marocchino di 20 anni è stato arrestato nelle ultime ore dagli agenti delle Volanti. L'episodio è avvenuto sabato in Piazza Castella e ricorda molto da vicino i fatti dello scorso giugno, quando durante la finale di Champions League scoppiò il panico in piazza San Carlo.Continua a leggere

Rimini è qui la Festa! Ulisse Fest - tre giorni dedicati alla Festa del Viaggio : ... in collaborazione con l'Assessorato al Turismo dell'Emilia Romagna, celebrerà a Rimini la Festa del Viaggio con 60 incontri, oltre 120 ospiti: dibattiti, testimonianze, spettacoli, musica, film e ...

Matrimonio Pellegrini – Lorenzo si sposa con Veronica Martinelli - alla cerimonia romana segue una super Festa [FOTO E VIDEO] : Lorenzo Pellegrini e Veronica Martinelli sposi, il Matrimonio del calciatore giallorosso a Roma: alle nozze anche i colleghi del centrocampista Lorenzo Pellegrini e Veronica Martinelli si sono sposati ieri a Roma. Nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, il calciatore della Roma e la sua innamorata si sono uniti in Matrimonio, per poi festeggiare con gli invitati in una location da sogno. Il centrocampista giallorosso ha voluto accanto a sé ...

Meghan Markle mano nella mano con Camilla alla Festa per Carlo : La presenza di Meghan Markle alla festa di compleanno del Principe Carlo non è passata inosservata, soprattutto per un motivo. Tra la folla di Buckingham Palace, mentre il festeggiato sorrideva e il ...

Daniela Christiansson - la scollatura è… Maxi : la compagna dell’attaccante scatenata alla Festa di compleanno [FOTO] : 1/17 Foto Instagram ...

ManiFestazione di karate alla piastra : Sabato la piastra polivalente vicina al palasport ospiterà una Manifestazione di karate e sport da combattimento organizzata dall'Asd La Fenice. Il programma prevede, alle 16, una dimostrazione di kickboxing per bambini e ragazzi. Alle 16 prenderanno il via le esibizioni di karate che si ...

Parigi - black bloc in piazza : scontri e fermi alla maniFestazione anti-Macron : Oggi diversi settori francesi, tra cui l'istruzione, i trasporti e l'energia, sono in sciopero per dire no alla politica di Macron.

Lectio magistralis di Yehoshua il 10 giugno alla Festa del libro ebraico di Ferrara : Lo scrittore Abraham B. Yehoshua il 10 giugno sarà ospite alla Festa del libro ebraico che si svolgerà a Ferrara, nella sede del Meis e terrà una Lectio magistralis sul ' libro ebraico ' , introdotta ...

Mafia - i boss imponevano il pizzo anche alla Festa religiosa : 11 arresti a Palermo : anche la festa religiosa del quartiere serviva a mantenere gli uomini di Cosa nostra. La Mafia non ha pietà: e impone il pizzo anche alle offerte destinati ai santi protettori del rione. Lo ha scoperto la procura di Palermo che ha arrestato in mattinata undici persone. Sono più di 100 gli uomini della Squadra Mobile di Palermo impegnati nella esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare a carico di 11 persone accusate, a vario titolo, di ...