Fertility massage | cos’è e a cosa serve

(Di venerdì 25 maggio 2018) Hai mai sentito parlare di? Si tratta di una tecnica di massaggio ideata qualche anno fa in Inghilterra da Clare Blake, che aiuta le donne con problemi di fertilità, soprattutto come accompagnamento durante le procedure di concepimento assistito. Ma c’è di più: il massaggio è utile anche per regolarizzare il ciclo mestruale, per alleviare i dolori e risolvere qualche problema di digestione. A causare problemi di questo tipo sono spesso lo stress, le paure, le preoccupazioni e le emozioni negative in generale: ilproprio ad allentare la tensione, lasciando in questo modo il corpo e la mente più liberi. Questo tipo di massaggio unisce tante tecniche diverse, dal Reiki all’agopressione, dalla riflessologia al massaggio Rebozo. Unendo i saperi di varie discipline, il metodo di Clare Blake favorisce il riallineamento gli organi interni, ...