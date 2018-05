adnkronos

: Mondoprofessionisti - Federprivacy. Con l'entrata in vigore del Regolamento UE sulla privacy in Italia serviranno 4… - MProfessionisti : Mondoprofessionisti - Federprivacy. Con l'entrata in vigore del Regolamento UE sulla privacy in Italia serviranno 4… - Sicinform : Federprivacy: 'Con Gdpr serviranno 45mila nuovi professionisti' - Le_Valentinois7 : New post: 'Federprivacy: 'Con Gdpr serviranno 45mila nuovi professionisti' ' -

(Di venerdì 25 maggio 2018) Un nuovo regolamento valido per tutti i Paesi europei sul trattamento e la tutela dei dati personali: è ilentrato in vigore oggi anche in Italia, la cui importanza- Associazione ...