Fca | richiamo per 4 | 8 milioni di veicoli nel mercato Usa per aggiornamento di un software

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 maggio 2018) Fiat Chrysler Automobiles sta richiamando circa 4,8dinelUsa per aggiornare ildei Powertrain Control Modules. “Nonostante le straordinarie circostanze che devono sussistere prima che un cliente possa avere un problema, stiamo adottando questa misura perché ci impegniamo pienamente per la sicurezza dei”, afferma Mark Chernoby, chief technical compliance officer Fca per l’area Nafta. L’, informa una nota, metterà al riparo i passeggeri da una sequenza di eventi improbabile che comprometterebbe la funzionalità di controllo della velocità di crociera. Il rimedio sarà fornito gratuitamente dal gruppo. Fca Us inizierà ad avvisare i clienti interessati già dalla prossima settimana, in modo che possano programmare appuntamenti di servizio. “Abbiamo un rimedio e una rete capillare di concessionari che si stanno preparando ...