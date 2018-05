Farmaci | in Italia aumenta uso ansiolitici | +8% in un anno

Salvini : “Troppi italiani usano psicoFarmaci”. Pensa che ridere quando avranno tutti una pistola sul comodino : www.spinoza.it L'articolo Salvini: “Troppi italiani usano psicofarmaci”. Pensa che ridere quando avranno tutti una pistola sul comodino proviene da Il Fatto Quotidiano.

Italiani e psicoFarmaci - cosa c’è di vero in quello che dice Matteo Salvini : (Foto: Getty Images) Sette milioni di Italiani che assumono ogni giorno psicofarmaci per combattere la depressione. Un malato su due che, per di più, considera inutile il trattamento, ritenendo di potersi curare con terapie fai da te. Un aumento del 20% del consumo di antidepressivi in Europa in meno di 5 anni. Sono solo alcuni dei preoccupanti risultati di diversi studi che hanno da poco fotografato lo scenario italiano ed europeo della salute ...

Allarme depressione : 11 milioni di italiani assumono psicoFarmaci : I problemi che coinvolgono direttamente la salute mentale sono ben più diffusi di quanto si possa immaginare nel nostro paese, ma è altrettanto vero che si tratta di un problema di cui pochi parlano soprattutto per paura di essere giudicati negativamente dagli altri, ed è proprio questo aspetto che spesso impedisce di prendere provvedimenti adeguati seguendo le giuste terapie necessarie a risolvere quel disagio che danneggia irrimediabilmente ...

Governo : Salvini - meno precarietà - 20% italiani sotto psicoFarmaci : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – “Senza un lavoro stabile non c’è prospettiva, famiglia, figli. Non è possibile che il 20% degli italiani usi psicofarmaci, spesso per mancanza di speranza fiducia, prospettive. Contiamo di lasciare ai nostri figli un Paese migliore, con un maggiore indice di sicurezza”. Lo ha detto Matteo Salvini al Quirinale. L'articolo Governo: Salvini, meno precarietà, 20% italiani sotto psicofarmaci sembra ...

“La butto”. Arrestato il noto sportivo italiano. In balia di un mix di alcol e psicoFarmaci - ha chiamato i carabinieri e minacciato di lanciare dal balcone la sua donna. La telefonata choc fa venire i brividi : Una telefonata choc ai carabinieri, fatta in preda all’alcol e agli psicofarmaci: “Arrestatemi, portatemi in carcere sennò la prendo e la butto di sotto”. A chiamare i carabinieri nella mattina di lunedì 7 maggio è l’ex campione intercontinentale Wba dei pesi mediomassimi Mirco Ricci: lo sportivo ha detto di non sopportare più la fidanzata e di essere pronto a fare il più estremo dei gesti. Per questo chiedeva di essere Arrestato. Ed è stato ...

Un rapporto poco sano con i medicinali : Italiani con Farmaci scaduti e automedicazione errata : Un vero e proprio comportamento poco salutare quello che ha più della metà degli Italiani nei confronti dei medicinali e delle cure in generale. Infatti sembra proprio che siamo in tanti ad utilizzare medicine scadute ma anche analgesici, antibiotici o farmaci prescritti sì, ma per patologie pregresse e che in modo autonomo decidiamo di riutilizzare ogni volta che i sintomi saranno più o meno gli stessi. Ma non basta: infatti l’italiano ...

Tumori : nuova combinazione di Farmaci - è italiano il primo studio al mondo : La Fondazione Nibit – Network italiano per la bioterapia dei Tumori presenterà il 16 aprile al congresso annuale dell’American Association for Cancer Research (Aacr) in programma a Chicago, i risultati preliminari dello studio Nibit-M4, pensato per valutare per la prima volta la combinazione di un farmaco epigenetico e di un farmaco immunoterapico nel trattamento del melanoma metastatico, completamente made in Italy e supportato in ...

Farmaci : in Italia arma innovativa contro i superbug resistenti : Un nuova arma contro la minaccia dei ‘super–bug‘. Nemici microscopici e resistenti ai Farmaci che, secondo l’Oms, se il trend non si invertirà, dal 2050 provocheranno almeno 10 milioni di morti l’anno. Arriva anche in Italia un farmaco definito dall’Agenzia europea dei medicinali (Ema) ‘terapia innovativa’, perché rappresenta una nuova opportunità di trattamento e un progresso per la salute ...