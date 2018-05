Fanno esplodere una bomba in ristorante indiano in Canada | almeno 15 feriti Tre sono

Strage in Indonesia : padre - madre e 4 figli kamikaze si Fanno esplodere in tre chiese Dieci morti : L' Indonesia è il più grande paese a maggioranza musulmana del mondo, ed è colpita dai attacchi di militanti islamici dal 2000. In un video delle telecamere di sicurezza, si vede inoltre un altro ...

Queste formiche si Fanno esplodere per salvare le loro compagne : Usano un sistema estremo ma molto efficace per fermare gli invasori che cercano di entrare nel formicaio The post Queste formiche si fanno esplodere per salvare le loro compagne appeared first on Il Post.