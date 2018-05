Facebook è down | il social network non funziona

Video Downloader per Facebook permette di scaricare i video con semplicità : video Downloader per Facebook è un'applicazione che permette di scaricare i video per guardarli in un secondo momento anche offline. Lo strumento consente anche di guardare i video di Facebook e di condividerli con i propri contatti e mette a disposizione dell'utente una sezione con il download manager. L'articolo video Downloader per Facebook permette di scaricare i video con semplicità proviene da TuttoAndroid.

Quello che Facebook non ti dice sul download dei tuoi dati : C'è una vasta serie di informazioni appartenente all'utente che non è inclusa nel pacchetto che Facebook concede in download. In un click, un utilizzatore medio, si trova davanti a qualche gigabyte di dati che, di fatto, è un tracciato abbastanza fedele della sua vita sul social ...

Facebook down alle 13.30 - tornato operativo. E non si arresta lo scandalo privacy : Facebook down in tutta Italia, da qualche minuto. Non bastasse quanto è successo nelle ultime settimane, con lo scandalo Cambridge Analytica e il caos legato alla privacy, ci si mettono anche...