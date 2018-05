Facebook di nuovo sotto accusa per l' uso scorretto dei dati degli utenti

Facebook mischia (di nuovo) le carte con una scheda per il profilo : Facebook sta testando un nuovo collegamento rapido al profilo nella sua applicazione per Android: la nuova scheda sta iniziando a comparire al centro, al posto di quella dedicata al Marketplace. È comparsa anche sul vostro smartphone? L'articolo Facebook mischia (di nuovo) le carte con una scheda per il profilo proviene da TuttoAndroid.

Continuano i test degli sviluppatori di Facebook relativi al nuovo sistema di valutazione dei post basato sull'introduzione dello strumento "downvote"

Facebook torna alle origini Il nuovo sito? Per fare sesso : Manuela Gatti Un ritorno alle origini: così potrebbe essere letto l'ultimo annuncio di Facebook. Durante l'annuale conferenza dedicata agli sviluppatori - 'F8', ieri e martedì a San José, California - ...

Dating - Facebook diventerà il nuovo Tinder? : Dopo aver acquistato Whatsapp e Instagram e aver “scopiazzato” le funzionalità principali di Snapchat, adesso Facebook mette nel mirino Tinder e il mondo del Dating. All’interno del social network nascerà una sezione apposita dedicata agli incontri dove potremo conoscere potenziali partner, scelti per l’occasione dall’algoritmo del social in base agli interessi e agli amici che abbiamo in comune. Ad annunciarlo è Mark ...

Mark Zuckerberg annuncia "Clear history" - il nuovo strumento di Facebook per proteggere i dati personali : Un nuovo sistema di protezione della privacy su Facebook chiamato "Clear history". Lo ha annunciato Mark Zuckerberg alla conferenza annuale degli sviluppatori della social media company, dove ha anche ammesso che "non aveva risposte abbastanza chiare" riguardo al controllo dei dati personali, durante la sua recente interrogazione di fronte al Congresso.Il CEO ha annunciato il nuovo tool, descrivendolo in un post come un "semplice controllo per ...

Facebook farà concorrenza a Tinder? Arriva il nuovo Messenger : Facebook farà concorrenza a Tinder? Arriva il nuovo Messenger, foto: Startmag Facebook farà concorrenza a Tinder? Arriva il nuovo Messenger Mark Zuckerberg, il CEO di Facebook , in California, ha ...

Nelle scorse ore il nuovo sistema di valutazione dei post di Facebook è stato reso disponibile ad un maggiore quantitativo di utenti. Ecco come funziona

Richiesta amicizia Facebook dall’hacker Martina Colaninno di nuovo in scena ma è una bufala : Torna alla ribalta la Richiesta di amicizia della presunta hacker Martina Colaninno su Facebook. Come accaduto anche il mese scorso, ecco che un profilo social reale è stato etichettato come pericoloso perché appartenente ad un sistema in grado di agganciarsi all'account social e dunque rubare dati ed identità. La bufala, perché di questo parliamo senza alcun ombra di dubbio, è particolarmente diffusa in queste ore e sta allarmando non pochi ...

Cambridge Analytica - Zuckerberg si scusa di nuovo . E Facebook sospende Cubeyou : Le audizioni di martedì e mercoledì saranno trasmesse in diretta streaming, ma già trapela l'intenzione del Ceo di Menlo Park di ammettere ancora una volta l'errore: 'è stato un mio errore e mi scuso.

Nuovo scandalo per Facebook : sospesa l'app Cubeyou : Mentre Mark Zuckerberg depone al Congresso Usa, un Nuovo scandalo rischia di scoppiargli tra le mani.È quello che coinvolge l'app Cubeyou - prontamente sospesa dal social network -, accusata di raccogliere dati attraverso sondaggi e quiz e soprattutto di usare le informazioni degli utenti non per "ricerche accademiche non profit", come dichiarato, ma per fini commerciali, come scoperto e denunciato da un'inchiesta della Cnbc.Come racconta il ...

Facebook e la privacy violata - nuovo caso : sospesa l’app Cubeyou - fondata da italiano : Il social network ha sospeso della sua piattaforma una società basata negli Stati Uniti e fondata dall’italiano Federico Treu che analizza i dati sui consumatori: potrebbe averli raccolti dalle università

Facebook e il nuovo caso Cambridge Analytica : sospesa l’app Cubeyou : Il social network ha sospeso della sua piattaforma una società basata negli Stati Uniti e fondata dall’italiano Federico Treu che analizza i dati sui consumatori: potrebbe averli raccolti dalle università

Facebook - 87 milioni di profili usati da Cambridge Analytica. In Italia sono 214mila. Zuckerberg si scusa di nuovo : un mio errore : Cresce la dimensione dello scandalo Facebook-Analytica, ossia dei profili del social media usati senza consenso dalla società inglese a fini elettorali, dalla Brexit alla campagna di Donald...

Crisi Facebook/ Zuckerberg conferma nuovo errore : video mai pubblicati venivano archiviati - arrivano le scuse : Crisi Facebook, parla Mark Zuckerberg: il fondatore del noto social network sottolinea come ci vorranno degli anni per superare i problemi, ma che comunque ce la faranno.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 19:33:00 GMT)