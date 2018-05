Fabrizio Corona a Verissimo | “A Nina non risponderò più al telefono | Belen la storia più

Gossip : Fabrizio Corona 'prende in giro' Iannone ed elogia Belen Rodriguez : Sabato 26 maggio andrà in onda su Canale 5 un'intervista esclusiva che Fabrizio Corona ha rilasciato a Verissimo, la prima da quando ha lasciato il carcere qualche mese fa. Tra le tante dichiarazioni che ha fatto l'ex re dei paparazzi, a colpire gli appassionati di Gossip sono state quelle sulla fidanzata Silvia Provvedi, quelle sull'amore da favola con Belen Rodriguez e quelle 'al veleno' sia nei confronti di Nina Moric che di Andrea ...

Fabrizio Corona E SILVIA PROVVEDI SONO TORNATI INSIEME?/ L'ex re dei paparazzi esagera : paragone con i santi : FABRIZIO CORONA e SILVIA PROVVEDI alla loro prima uscita pubblica dopo la presunta rottura: fianco a fianco alla presentazione del libro di Gabriele Parpiglia, tornerà il sereno?(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 16:02:00 GMT)

Fabrizio Corona con Padre Pio abbiamo qualcosa in comune : Fabrizio Corona si dichiara cambiato ma non mette da parte il suo spirito imprenditoriale grida giustizia, e lo fa a modo suo: “Sono perseguitato come Padre Pio“. Questa volta Corona si dichiara cambiato e pur non tralasciando il suo spirito imprenditoriale grida giustizia, e lo fa a modo suo, sfoggiando una T-shirt con su una grande scritta Adalet (in Turco Giustizia) e dichiarandosi perseguitato come il famoso Santo di San Giovanni Rotondo. ...

Alda D’Eusanio ancora furiosa con Fabrizio Corona : “Quello che gli ho visto fare a casa di Lele Mora mi aveva fatto molto schifo” : A distanza di qualche giorno dalla lite con Fabrizio Corona a Stasera Italia, Alda D’Eusanio torna sull’argomento e lo fa a Radio Cusano Campus. Durante la trasmissione di Rete4, l’ex Re dei paparazzi aveva chiamato proprio mentre si stava parlando di lui per dire alla D’Eusanio “mi hai leccato il c*** per cinque anni”. Lei, ovviamente, non si era lasciata scappare la possibilità di rispondere per le rime e ...

