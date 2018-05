F1 | Qualifiche GP Monaco Montecarlo 2018 | sabato 26 maggio Orario d’inizio e come

F1 - GP Monaco 2018 : Qualifiche determinanti a Montecarlo. Sorpassare in pista è quasi impossibile : Montecarlo. Per la Formula 1 vuol dire l’appuntamento forse più importante dell’anno, quello più glamour senza ombra di dubbio. Yacht, vip, eventi e feste fanno da contorno ad una gara che è un po’ un ossimoro: le macchine più veloci del mondo sul circuito più lento. Gli appassionati si dividono: c’è chi la ama per la sua tradizione e il suo indubbio fascino e chi la odia per la sua assenza di spettacolo, leit-motiv delle ...

F1 - GP Monaco Montecarlo 2018 : sabato 26 maggio le Qualifiche. Orario d’inizio e come vederle in tv. Il programma completo : sabato 26 maggio andranno in scena le qualifiche del GP di Monaco 2018, sesta prova del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato cittadino più famoso, i piloti si sfideranno, a caccia della pole position, fondamentale su una pista con queste caratteristiche. Le stradine del Principato potrebbero essere teatro di un nuovo duello tra la Ferrari e la Mercedes. Il Cavallino Rampante, reduce dal negativo round in Spagna, vuol riscattarsi per porre ...

F1 - GP Monaco 2018 : le previsioni meteo. Pericolo pioggia nel corso delle Qualifiche e della gara : In questo weekend torna il Mondiale 2018 di Formula Uno per il sesto appuntamento iridato. Il round è di quelli affascinanti, o per meglio dire, glamour. Si parla di Montecarlo, teatro di grandi sfide, a sfiorare i muretti ed i guardrail tipici del Principato. Una corsa, tra coraggio ed intelligenza, che metterà in palio punti importanti. La Ferrari, reduce dal negativo GP di Spagna (dominato dalla Mercedes) deve reagire: Sebastian Vettel è in ...

