F1 | Hamilton fiducioso a Montecarlo | “siamo più vicini a Red Bull e Ferrari di quanto mi

sportfair

(Di venerdì 25 maggio 2018) Lewisabbastanza soddisfatto dei risultati ottenuti nel corso delle due sessioni di prove libere del Gp di, il britannico apparein vista di qualifiche e gara Giornata positiva per la Mercedes quella andata in scena ieri a, nel corso della qualee Bottas hanno raccolto dati importanti in vista di qualifiche e gara. Niente posizioni di vertice, prenotate dalle due Reddi Ricciardo e Verstappen, ma ottimi riferimenti cronometrici soprattutto sia perriguarda la velocità che il passo. Photo4 / LaPresse Interrogato sulle sue sensazioni,ha espresso il proprio punto di vista: “è stata una giornata ok, non abbiamo danneggiato la vettura, e questa è sempre una cosa positiva. Ho detto ieri che le Redsarebbero state molto veloci, come hanno dimostrato oggi. Come previsto, abbiamo faticato un po’ di più. La vettura ...