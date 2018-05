F1 | GP Monaco Montecarlo 2018 | domani le qualifiche Su che canale vederle in tv? Orario

F1 - GP Monaco Montecarlo 2018 : sabato 26 maggio le qualifiche. Orario d’inizio e come vederle in tv. Il programma completo : sabato 26 maggio andranno in scena le qualifiche del GP di Monaco 2018, sesta prova del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato cittadino più famoso, i piloti si sfideranno, a caccia della pole position, fondamentale su una pista con queste caratteristiche. Le stradine del Principato potrebbero essere teatro di un nuovo duello tra la Ferrari e la Mercedes. Il Cavallino Rampante, reduce dal negativo round in Spagna, vuol riscattarsi per porre ...

Kimi Raikkonen - GP Monaco Montecarlo 2018 : “”Le sensazioni sono quelle di un normale venerdì. Abbiamo margini di miglioramento” : Di poche parole, come al solito, Kimi Raikkonen, quinto al termine delle prove libere del giovedì del GP di Monaco, lascia trasparire poche certezze sugli equilibri in pista, trattandosi di un turno in cui si è cercato di incamerare informazioni e migliorare la macchina. “Le sensazioni sono quelle di un normale venerdì. E’ un po’ difficile dare un’opinione perché Abbiamo appena finito di girare e dobbiamo guardare i dati. ...

Sebastian Vettel - GP Monaco Montecarlo 2018 : “Sono fiducioso! Possiamo migliorare la macchina” : Terzo al termine della prima giornata di prove libere del GP di Monaco, sesta prova del Mondiale 2018 di Formula Uno, Sebastian Vettel analizza le proprie prestazioni in pista, giudicando la sua Ferrari lontana dalla messa a punto ideale anche se non vuol di certo arrendersi. “Credo sia stata una giornata discreta, anche se è stata complicata per via del traffico e delle bandiere rosse. Poi tutti si sono buttati in pista e c’è stato ...

Formula 1 Monaco 2018 : orari tv gara di Montecarlo su Sky e TV8 Video : I motori della Formula 1 torneranno ad accendersi nel weekend. I circus fara' tappa a Montecarlo dopo il Gran Premio di Spagna [Video] conquistato da Lewis Hamilton. Il pilota inglese della Mercedes, grazie al successo di Barcellona, ha incrementato il proprio vantaggio in classifica. Al momento è leader con 95 punti e precede Sebastian Vettel con 78 punti. Il pilota tedesco della Ferrari era rimasto ai piedi del podio nel corso dell’ultimo ...

F1 - GP Monaco Montecarlo 2018 : prove libere - la classifica combinata dei tempi. Ricciardo e Red Bull super veloci. Vettel in terza piazza : Red Bull e Daniel Ricciardo inarrivabili per tutti in queste prove libere del giovedì. Le vetture di Milton Keynes dominano la scena e son in vetta alla classifica combinata di oggi. L’australiano, in vetta, con il nuovo record (non ufficiale) della pista, primo a scendere sotto il muro dell”1’12” (1’11″841). A 194 millesimi troviamo l’altro alfiere del team anglo-austriaco Max Verstappen, a conferma ...

F1 - GP Monaco Montecarlo 2018 : prove libere 2. Daniel Ricciardo fulmine davanti a Verstappen - poi Vettel e Hamilton : Se la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco 2018 di Formula Uno aveva fatto capire che la Red Bull sarebbe stata grande protagonista a Montecarlo, la FP2 lo ha addirittura amplificato. Miglior tempo (e nuovo record ufficioso della pista) per Daniel Ricciardo in 1:11.841 e seconda posizione per il suo compagno Max Verstappen che si è fermato a 1:12.035. Un duello interno che ha davvero impressionato, con le due vetture di ...

F1 - GP Monaco Montecarlo 2018 : prove libere 2 - risultati e classifica. Tutti i tempi. Ricciardo e Verstappen volano - Vettel il primo degli inseguitori : Si conferma la Red Bull in questa seconda sessione di prove libere del GP di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. Daniel Ricciardo ottiene il record della pista (non ufficiale perché ottenuto nelle prove libere) di 1’11″841 a precedere il compagno di squadra Max Verstappen di 194 millesimi. Una sfida tutta in casa Milton Keynes che fa capire come la RB14 sia performante nel Principato. Alle spalle un buon ...

LIVE F1 - GP Monaco 2018 in DIRETTA : prove libere 2 a Montecarlo. La Ferrari deve inseguire la coppia Red Bull : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2018. Dopo la gara di Barcellona dominata dalla Mercedes, il Circus della Formula 1 si sposta sul tracciato cittadino del Principato di Monaco dove la Ferrari è attesa ad un pronto riscatto dopo i problemi accusati in Spagna. La Rossa, nonostante la superiorità mostrata nella prima parte di stagione, è costretta ad ...

F1 - GP Monaco Montecarlo 2018 : quando si corrono le qualifiche? Data - programma - orari e tv : Differita in chiaro su TV8 GP Monaco 2018: quando si corrono le qualifiche? Data, programma, orari e tv La programmazione di SKY Sport F1/HD Sabato 26 maggio ore 10.15-11.00, GP3, Gara 1, diretta ...

F1 - GP Monaco Montecarlo 2018 : prove libere 1. Daniel Ricciardo vola con la Red Bull. Hamilton e Vettel costretti ad inseguire : E’ di Daniel Ricciardo (Red Bull) il miglior tempo delle prove libere 1 del GP di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale di Formula 2018. A Montecarlo l’australiano ha confermato quanto si pensava alla vigilia di questo weekend ed ha siglato, già in questo primo turno, il nuovo primato della pista (ufficioso, perché realizzato nelle prove libere) di 1’12″126, impressionando per la velocità dimostrata con la sua RB14. ...

F1 - GP Monaco Montecarlo 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Ricciardo il più veloce - Hamilton e Vettel devono inseguire : Giovedì in pista per la prima sessione di prove libere del GP di Monaco, la gara più “glamour” del calendario e anche quella più particolare per le caratteristiche del tracciato cittadino e l’esito sempre incerto di questo round storico. Il più veloce è stato Daniel Ricciardo (Red Bull) cono il crono di 1’12″126, ottenendo il nuovo primato della pista, a precedere il compagno di squadra Max Verstappen, distanziato di ...

LIVE F1 - GP Monaco 2018 in DIRETTA : prove libere 1 a Montecarlo. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale 2018 di F1. Dopo la gara di Barcellona dominata dalla Mercedes, il Circus della Formula 1 si sposta sul tracciato cittadino del Principato di Monaco dove la Ferrari è attesa ad un pronto riscatto dopo i problemi accusati in Spagna. La Rossa, nonostante la superiorità mostrata nella prima parte di stagione, è costretta ad inseguire ...