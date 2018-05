Enel | al via sperimentazione sistema accumulo su rete ferroviaria russa

Enel - al via l'Assemblea. Grieco : nel 2017 titolo cresciuto del 22% : Teleborsa, - Nel 2017 Enel "si è confermata come la più grande utility integrata a livello europeo, con oltre 52 miliardi di euro di capitalizzazione al 31 dicembre, in netta crescita rispetto ai ...

Cannes al via con Javier Bardem e PEnelope Cruz - ma dietro al glamour latita il film : "Ce n'est qu'un debut, continuons le combat! ", si gridava anche qui, tra le frivole palme della Croisette, giusto mezzo secolo fa, quando la marea del Maggio '68 mandò il Festival a gambe all'aria. Slogan che andrebbe aggiornato dopo un film d'apertura deludente come "Everybody knows", dell'iraniano di culto Asghar Farhadi : ce n'est qu'un debut, è solo l'inizio, non disperiamo.Di appetitoso, sul piano mediatico, questa seconda ...

Cannes 2018 - al via il festival : la giuria si tiene per mano. Sul red carpet PEnelope Cruz - Javier Bardem e il maestro Martin Scorsese : La giuria, presiediuta da Cate Blanchett, che si tiene per mano. Parte così il festival di Cannes 2018. Sul red carpet della 71esima edizione della Croisette sfilano le star: il regista Martin Scorsese, gli attori Penelope Cruz e Javier Bardem diretti dal regista iraniani Aghard Farhadi, che apre la kermesse con Todos los saben L'articolo Cannes 2018, al via il festival: la giuria si tiene per mano. Sul red carpet Penelope Cruz, ...

Enel avvia la costruzione del suo primo parco eolico in Illinois : Teleborsa, - Enel vola in Illinois . Attraverso la controllata per le rinnovabili statunitense Enel Green Power North America, Inc. , EGPNA, , la multinazionale dell'energia ha dato il via ai lavori ...

Qual è la tua energia? Al via la nuova campagna Enel : Lo spot evidenzia anche l'impegno della multinazionale nello sport e per i grandi eventi sportivi, nonché alcune delle partnership più importanti tra quelle strette dal gruppo, tra cui quella con ...

Enel - al via nuova produzione di pannelli fotovoltaici di ultima generazione : Teleborsa, - Al via il progetto di riconversione della fabbrica 3SUN di Enel Green Power che consentirà al sito industriale di Catania di diventare il primo impianto a livello mondiale a produrre in ...

